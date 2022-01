Nowym trenerem reprezentacji Bułgarii siatkarzy został Nikołaj Żeljazkow. W ostatnich sezonach był on asystentem Włocha Silvano Prandiego, który prowadził Bułgarów w latach 2019–21.

Żeljazkow (rocznik 1970) był w ostatnich latach asystentem trenera Prandiego. Prowadził również jedną z czołowych bułgarskich drużyn – Neftochimik Burgas. Jego podopieczni rywalizowali ostatnio z PGE Skrą Bełchatów w 1/8 finału Pucharu CEV i przegrali 2:3 i 1:3.

Zobacz także: PGE Skra z awansem do ćwierćfinału Pucharu CEV

Nowy selekcjoner ma poprowadzić reprezentację Bułgarii do igrzysk olimpijskich Paryż 2024. To nie będzie łatwe zadanie, bo w ostatnich latach siatkarze tego kraju nie odnosili większych sukcesów.

Nie zakwalifikowali się ani do igrzysk w Rio, ani w Tokio. Na mistrzostwach świata 2018, których byli współgospodarzem, zostali sklasyfikowani na 11. miejscu – odpadli w II fazie grupowej. Mistrzostwa Europy 2019 i 2021 kończyli na 1/8 finału; podczas zeszłorocznego turnieju wyeliminowali ich Niemcy (1:3). W Lidze Narodów 2021 również rozczarowali zajęli dopiero 15. miejsce (przedostatnie), z bilansem meczów 2–13.

– Mamy dużo roboty do wykonania. Przed nami mnóstwo pracy - fizycznej, taktycznej i psychologicznej! Mamy ludzi, którzy mają ogromny potencjał i mam nadzieję, że wkrótce go odkryję. Mamy problemy, nie jesteśmy jak Polska, która ma co najmniej 30 siatkarzy najwyższej światowej klasy, ale mamy zawodników, z którymi możemy osiągnąć nasze cele – powiedział Żeljazkow dla sportal.bg.





Nowy trener reprezentacji Bułgarii zadebiutuje w Lidze Narodów, ale najważniejszą tegoroczną imprezą będą mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane w Rosji w dniach 26 sierpnia – 11 września. Bułgarzy w pierwszej rundzie zagrają w grupie C z Polską, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem; mecze będą rozgrywali w Nowosybirsku. Jak przyznał Żeljazkow, celem na tym etapie turnieju jest pokonanie ekip USA i Meksyku i zajęcie drugiego miejsca w grupie.

– Jeszcze nie rozmawiałem osobiście z Cwetanem Sokołowem i Todorem Skrimowem, czy dalej będą występować w reprezentacji Bułgarii. Dla mnie są bardzo ważni, nie tylko jako sportowcy, ale także jako ludzie. Obaj mogą wiele dać reprezentacji Bułgarii. Doświadczenie Sokołowa i Skrimowa jest bezcenne – zarówno jako sportowców, jak i ludzi – dodał Żeljazkow.

RM, Polsat Sport