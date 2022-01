Fazlagic, który związał się z Wisłą kontraktem, ważnym do 30 czerwca 2026 roku, w piątek dołączył do przebywającego na obozie w tureckim Belek zespołu.

Zobacz także: Bruk-Bet wypożyczył Dawida Kocyłę z Wisły Płock

To już szósty piłkarz pozyskany w tym oknie transferowym przez Wisłę. Wcześniej na Reymonta trafili: lewy obrońca Sebastian Ring, stoper Joseph Colley, skrzydłowy Momo Cisse oraz napastnicy Zdenek Ondrasek i Luis Fernandez.

Fazlagic ma zastąpić w drużynie Aschrafa El Mahdiouiego, który w najbliższym czasie ma zostać sprzedany do Al-Taawon. Klub z Arabii Saudyjskiej zdecydował się bowiem aktywować tzw. klauzulę odstępnego w kontrakcie piłkarza i wykupić go z Wisły.

Urodzony 27 marca 2000 roku Fazlagic jest wychowankiem Akademii FK Skopje. W 2015 roku przeniósł się do Skendiji Tetowo. W lipcu 2018 roku, kiedy to został zawodnikiem MSK Zilina. Mierzący 188 cm piłkarz szybko stał się ważnym ogniwem zespołu. W barwach słowackiego klubu rozegrał w sumie 84 mecze, zdobył jedną bramkę i miał osiem asyst. Nowy nabytek "Białej Gwiazdy" jest młodzieżowym reprezentantem Macedonii Północnej.

"Enis to piłkarz z olbrzymim potencjałem i jak na swój wiek posiada już wielkie doświadczenie. To zawodnik podobny do Aschrafa - zawsze chce operować piłką, co pomoże nam w rozgrywaniu, dokładając też potrzebną boiskową agresję" – powiedział dyrektor sportowy Wisły Tomasz Pasieczny, cytowany przez oficjalny serwis internetowy klubu.

Wisła, która zajmuje 13. miejsce w tabeli ekstraklasy, w pierwszym ligowym meczu zmierzy 6 lutego z Rakowem Częstochowa.