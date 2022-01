PlusLiga: ZAKSA wygrała w Warszawie

Gospodarze rozpoczęli mecz z Bartoszem Kwolkiem na ławce. W ekipie z Kędzierzyna-Koźla zabrakło Łukasza Kaczmarka. Dobrą wiadomością był jednak powrót rozgrywającego Marcina Janusza, który doznał urazu w wyjazdowym meczu z LUK Lublin.

Spotkanie lepiej rozpoczęli siatkarze ze stolicy, którzy uzyskali wyraźną zaliczkę (10:5). W środkowej części seta ZAKSA ruszyła do odrabiania strat, wygrała cztery akcje z rzędu od stanu 16:11 do 16:15. Gospodarze zdołali się jednak obronić – dwa asy serwisowe Igora Grobelnego pozwoliły odbudować przewagę (20:16). Utrzymali ją do końca. Skuteczny atak Andrzeja Wrony przyniósł piłkę setową (24:20), a brakujący punkt dał zepsuty serwis rywali (25:22).

Początek meczu był więc obiecujący dla gospodarzy, ale drugą partię siatkarze Projektu rozpoczęli od falstartu. Po serii dobrych zagrywek David Smitha przegrywali 1:6 i taki początek miał wpływ na dalszą część seta. Na boisku pojawił się Kwolek, ale nie odmieniło to obrazu gry. ZAKSA powiększała przewagę, kontrolując sytuację. W końcówce, po punktowym bloku, różnica wynosiła już dziesięć oczek (10:20). Wynik na 15:25 ustalił skutecznym atakiem Kamil Semeniuk.

Set numer trzy rozpoczął się dla ekipy z Warszawy podobnie jak poprzedni (1:6), na domiar złego urazu na początku doznał Jan Fornal. Gospodarze zerwali się do walki, zmniejszyli straty (7:9), ale ZAKSA odpowiedziała serią czterech wygranych akcji (7:13). Goście utrzymywali przewagę i w końcówce wydawało się, że pewnie wygrają i tę partię (17:22). Wówczas jednak w ekipie Projektu pojawił się niespodziewany bohater. Mateusz Janikowski popisał się dwoma asami serwisowymi i wynik 21:22 dawał nadzieję gospodarzom. ZAKSA wygrała jednak kluczowe akcje, a Smith zakończył seta asem serwisowym (22:25).

Czwarta odsłona przyniosła wyrównaną walkę obu ekip. Dobrze rozpoczął Projekt (11:9), ale cztery kolejne akcje wygrała ZAKSA (11:13). Gospodarze wyrównali po asie serwisowym Dusana Petkovicia (16:16). W końcówce skuteczniejsi byli kędzierzynianie. Smith wywalczył piłkę meczową atakiem blok-aut, a po chwili Bartłomiej Kluth zamknął to spotkanie skutecznym uderzeniem (19:25).

Najwięcej punktów: Dusan Petković (21) – Projekt; Aleksander Śliwka (18), Kamil Semeniuk (15), Bartłomiej Kluth (13), Norbert Huber (12) – ZAKSA. MVP: Norbert Huber (4/9 = 44% skuteczności w ataku i aż 8 punktowych bloków).

Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (25:22, 15:25, 22:25, 19:25)

Projekt: Piotr Nowakowski, Dusan Petković, Jan Fornal, Andrzej Wrona, Angel Trinidad De Haro, Igor Grobelny – Damian Wojtaszek (libero) oraz Jakub Kowalczyk, Michał Superlak, Bartosz Kwolek, Mateusz Janikowski. Trener: Andrea Anastasi.

ZAKSA: Aleksander Śliwka, David Smith, Bartłomiej Kluth, Kamil Semeniuk, Norbert Huber, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Adrian Staszewski, Tomasz Kalembka, Krzysztof Rejno. Trener: Gheorghe Cretu.

RM, Polsat Sport