W 42. min prowadzenie objęli goście (Lucas Boye). Po przerwie Benzema - najlepszy strzelec Realu - doznał kontuzji i musiał być zmieniony. W 76. minucie było 0-2 (Pere Milla). Sensacja wydawała się nieuchronna. Sześć minut później arbiter podyktował kolejną jedenastkę dla gospodarzy, którą wykorzystał Luka Modrić. W drugiej minucie doliczonego czasu bramkę głową dla Realu zdobył Eder Militao. Real zremisował i nie udało mu się powiększyć przewagi nad wiceliderem z Sevilli.

Dla Benzemy to nie był koniec złych wiadomości. Jak podaje dziennik "20minutos", gdy Karim grał mecz, do jego domu w San Sebastián de los Reyes włamali się złodzieje. Szczegóły nie są znane. Widomo tylko, że wdarli się przez ogród posiadłości. To już drugie włamanie do posiadłości Francuza. Pierwsze wydarzyło się w lutym 2019 roku podczas El Clasico z Barceloną przegranym przez Real w Pucharze Króla 0-3 na Santiago Bernabeu. Od lat media rozpisują się o napadach na domy celebrytów, w tym piłkarzy. Nie tylko w Hiszpanii, także we Francji i Anglii.