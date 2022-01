PlusLiga: Pewne zwycięstwa gospodarzy

Starcie GKS-u z LUK-iem zapowiadało się interesująco, ponieważ obie drużyny przed tym meczem miały tyle samo punktów. Katowiczanie pragnęli zrewanżować się za porażkę na początku sezonu.

Pierwsze dwa sety padły łupem gospodarzy. W trzeciej odsłonie beniaminek wrócił do gry i o mało nie doprowadził do tie-breaka. W grze na przewagi to jednak GKS okazał się lepszy w czwartej partii i tym samym wygrał 3:1. Dla siatkarzy ze stolicy Górnego Śląska była to druga wygrana z rzędu, natomiast lublinianie ponieśli drugą porażkę z rzędu.

W drugim poniedziałkowym spotkaniu PlusLigi ekipa Trefla Gdańsk praktycznie nie dała żadnych szans Cerrad Czarnym Radom. Co ciekawe, oba zespoły również miały taki sam dorobek punktowy przed tym starciem.

Zawodnicy z Trójmiasta w pierwszym secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. Najciekawiej było w drugiej partii, w której radomianie zdołali zdobyć 23 "oczka". To mogło zwiastować duże emocje w kolejnej odsłonie, ale nic bardziej mylnego. Gospodarze szybko odskoczyli na kilka punktów i pewnie wygrali do 17.

Trefl przerwał tym samym serię meczów bez wygranej i odniósł piąte zwycięstwo w tym sezonie. Dla radomian była to dziesiąta porażka.

GKS Katowice - LUK Lublin 3:1 (25:20, 25:17, 23:25, 27:25)

GKS Katowice: Piotr Hain, Jakub Jarosz, Marcin Kania, Micah Ma'a, Gonzalo Quiroga, Tomas Rousseaux - Bartosz Mariański (libero) - Damian Domagała, Kamil Drzazga

LUK Lublin: Bartosz Filipiak, Jan Nowakowski, Grzegorz Pająk, Konrad Stajer, Jakub Wachnik, Wojciech Włodarczyk - Dustin Watten (libero) - Igor Gniecki, Szymon Gregorowicz, Jakub Peszko, Szymon Romać, Wojciech Sobala

Trefl Gdańsk - Cerrad Czarni Radom 3:0 (25:13, 25:23, 25:17)

Trefl Gdańsk: Lukas Kampa, Bartłomiej Lipiński, Bartłomiej Mordyl, Moritz Reichert, Karol Urbanowicz, Mariusz Wlazły - Maciej Olenderek (libero) - Patryk Łaba, Jordan Zaleszczyk

Cerrad Enea Czarni Radom: Aleksander Berger, Rafał Faryna, Michał Kędzierski, Bartłomiej Lemański, Michael Parkinson, Jose Ademar Santana - Mateusz Masłowski (libero) - Bartosz Firszt, Daniel Gąsior, Maciej Nowowsiak (libero), Paweł Rusin

Skróty meczów w załączonych materiałach wideo.

KN, Polsat Sport