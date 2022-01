Żyła mógłby dołączyć do drużyny, gdyby otrzymał dwa negatywne wyniki w ciągu 24 godzin. Tajner zapowiedział, że testy będą powtarzane codziennie aż do momentu, gdy 35-latek wyzdrowieje.

- W poniedziałek wieczorem miał pierwszy oficjalny test, wyszedł niestety pozytywny. Piotrek będzie powtarzać je codziennie do momentu, aż pojawią się dwa negatywne w odstępie 24 godzin. Kiedy? Dziś, jutro, codziennie - powiedział w Radiu ZET prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Wciąż nie wiadomo, czy Żyła wystartuje w zawodach PŚ w Willingen. Będą to ostatnie konkursy przed igrzyskami olimpijskimi. Prosto z Niemiec Polacy udadzą się do Chin.

- Pojedzie do Willingen tylko w wypadku, gdy uzyska dwa wyniki negatywne i będzie na to czas. Kadra już w czwartek wyjeżdża do Willingen, a mamy wtorek. Wyniki wtorkowego i środowego testu musiałyby więc być negatywne - powiedział Tajner.

Trener Michal Dolezal powołał na igrzyska kadrę złożoną z pięciu skoczków. Do Pekinu oprócz Żyły mają polecieć Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Stefan Hula. Najważniejsza impreza czterolecia rozpocznie się 4 lutego. Skoczkowie rozpoczną zmagania dzień później w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej.

mtu, Polsat Sport