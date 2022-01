Szachowy turniej w Wijk aan Zee: Duda zremisował z Jesipienką. Liderem Carlsen

Norweski mistrz świata w meczu na szczycie pokonał białymi Szachrijara Mamiejdarowa a Azerbejdżanu, odnosząc czwarte zwycięstwo w turnieju (zanotował także pięć remisów).

Pojedynek najlepszego polskiego arcymistrza, klasyfikowanego na 13. miejscu w światowym rankingu, z nadzieją rosyjskich szachów, wiceliderem światowej listy juniorów 19-letnim Jesipienką (26. FIDE) zakończył się podziałem punktu po 42 posunięciach. Przed rokiem w pierwszej rundzie holenderskiego turnieju obydwaj także zremisowali.

We wtorek, nazajutrz po drugim dniu przerwy w imprezie, bliższy wygranej był 23-letni arcymistrz w Wieliczki, który jednak w decydującym momencie nie znalazł prowadzącej do zwycięstw kontynuacji. Był to jego szósty remis w holenderskiej imprezie, ma także na koncie zwycięstwo i dwie porażki.

W dziesiątej rundzie Polak zmierzy się w środę z wiceliderem, mającym tylko pół punktu straty do Carlsena, Holendrem Anishem Girim, który wygrał swoje cztery ostatnie partie, a w całym turnieju także cztery zremisował i jedną przegrał.

Turniej Tata Steel Chess potrwa do niedzieli. Ostatni dzień przerwy zaplanowano na czwartek. 14 czołowych arcymistrzów rywalizuje w bezpośrednich partiach w szachach klasycznych systemem każdy z każdym. Tempo gry to 100 minut na pierwsze 40 ruchów, 50 minut na następne 20 posunięć i 15 minut na dokończenie pojedynku. Od początku partii obowiązuje 30-sekundowy dodatek po każdym ruchu.

Wyniki 9. rundy:

Magnus Carlsen (Norwegia) - Szachrijar Mamiedjarow (Azerbejdżan) 1:0

Richard Rapport (Węgry) - Santosh Gujrathi Vidit (Indie) remis

Anish Giri (Holandia) - Sam Shankland (USA) 1:0

Jan-Krzysztof Duda (Polska) - Andriej Jesipienko (Rosja) remis

Jorden Van Foreest (Holandia) - Daniił Dubow (Rosja) remis

Rameshbabu Praggnanandhaa (Indie) - Siergiej Karjakin (Rosja) 0:1

Nils Grandelius (Szwecja) - Fabiano Caruana (USA) 0:1

Klasyfikacja po dziewięciu rundach:

1. Carlsen 6,5 pkt

2. Giri 6

3. Mamiedjarow 5,5

4. Vidit 5,5

5. Karjakin 5

6. Caruana 5

7. Rapport 5

8. Jesipienko 4,5

9. Van Foreest 4,5

10. Duda 4

11. Dubow 3,5

12. Shankland 3,5

13. Praggnanandhaa 2,5

14. Grandelius 2