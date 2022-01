Liga Mistrzów: Trzecia porażka siatkarzy Projektu Warszawa

Przed meczem obie ekipy miały swoje problemy. Drużyna z Warszawy pojechała do Turcji bez Jana Fornala, który doznał urazu w meczu z ZAKSĄ. Podróż siatkarzy Projektu przebiegała z komplikacjami. Z powodu intensywnych opadów śniegu, nie mogli wylądować w Stambule i trafili do Antalyi; w efekcie do Ankary dotarli ze sporym opóźnieniem.

Zobacz także: Karol Urbanowicz - najlepsze akcje MVP meczu Trefl – Czarni (WIDEO)

Te perypetie miały z pewnością wpływ na dyspozycję siatkarzy Projektu w pierwszym secie. Rozpoczęli mecz w fatalnym stylu, a gospodarze błyskawicznie wypracowali znaczącą przewagę (9:3). Powiększali ją w kolejnych akcjach (18:9) i dopiero w końcówce siatkarze z Warszawy próbowali zmniejszać straty. Ziraat Bankasi wygrał 25:17, a ostatni punkt wywalczył Martin Atanasow. Gospodarze dominowali w bloku (6–0), na zagrywce (2–0), popełnili też mniej błędów.

Drugą odsłonę asem serwisowym rozpoczął Arslan Eksi, ale goście szybko opanowali sytuację. Poprawili przyjęcie, wreszcie też zaczęli kąsać rywali zagrywką – po asie Igora Grobelnego było 4:8. W dalszej części seta goście powiększali przewagę (11:16, 13:21). Piłkę setową wywalczył Michał Superlak, a wynik na 17:25 ustaliła zepsuta zagrywka gospodarzy.

W trzecim secie, po wyrównanym początku, przewagę uzyskali gospodarze (11:7). Niestety, w środkowej części seta gra drużyny z Warszawy zupełnie się posypała, a Ziraat Bankasi przejął inicjatywę. Gospodarze pewnie zmierzali po zwycięstwo. Faik Samed Gunes wywalczył piłkę setową, a Bedirhan Bulbul zamknął tę część meczu skutecznym atakiem (25:18).

Czwarta partia również miała wyrównany początek. Siatkarze Ziraat Bankasi odskoczyli po dwóch punktowych blokach, które podparli jeszcze asem serwisowym Gunesa (14:10). Gospodarze złapali właściwy rytm i wykorzystali słabość przeciwników, powiększając przewagę (18:12). Takiej straty nie udało się już odrobić. W ostatniej akcji meczu skutecznym atakiem popisał się Oreol Camejo (25:18).

W poprzednich meczach siatkarze Projeku przegrali 2:3 z Dinamo Moskwa na wyjeździe i 1:3 z Ziraat Bankasi u siebie. Bilans meczów 0–3, zaledwie jeden zdobyty punkt; mają jeszcze do rozegrania mecz u siebie z Dinamo u siebie (9 lutego), dwa z Greenyard Maaseik na wyjeździe (15–16 lutego).

Ziraat Bankasi Ankara – Projekt Warszawa 3:1 (25:17, 17:25, 25:18, 25:18)

RM, Polsat Sport