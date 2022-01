- Manuel Neuer, Robert Lewandowski, czy też Thomas Mueller - wszyscy należą do ikon naszego klubu. To oni są współtwórcami sukcesów w ostatniej dekadzie i dalej decydują o renomie drużyny" - powiedział Kahn podczas środowych wywiadów online.

Kontrakt 35-letniego Neuera wygasa 30 czerwca 2023. Wszystko wskazuje na to, że bramkarz już dogadał się z władzami klubu ze stolicy Bawarii. Według nieoficjalnych doniesień umowa zostanie przedłużona o dwa lata. Podobne daty ważności o wykonywanie obowiązków widnieją na dokumentach podpisanych przez Lewandowskiego i Muellera.

Zdaniem Kahna Lewandowski jest "absolutnym fenomenem". - On w każdym sezonie strzela 25, 30 czy nawet więcej bramek. Robert jest główną "polisą ubezpieczeniową" Bayernu. Oczywiście zrobimy wszystko, aby go zatrzymać tak długo, jak to tylko będzie możliwe" - dodał prezes klubu.

Co jakiś czas pojawiają się również spekulacje na temat napastnika Dortmundu Erlinga Haalanda jako możliwego następcy Lewandowskiego. Kahn uciął te dywagacje, tłumacząc, że nie chce teraz rozmawiać o zawodnikach z innych klubów.

Kahn stanowisko prezesa zarządu FC Bayern objął 1 lipca 2021 r. Został następcą Karla-Heinza Rummenigge.

PN, PAP