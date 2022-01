Liga Narodów 2022: Terminarz i rywale reprezentacji Polski

Wedle nowych założeń, w Lidze Narodów będzie występować 16 drużyn (męskich i żeńskich), które podczas każdego tygodnia rywalizacji będą podzielone na dwie grupy po osiem zespołów.

ZOBACZ TAKŻE: Nikola Grbić: Jak nie ma Kubiaka, to jest Semeniuk. Jak nie ma Kurka, to jest Kaczmarek

Zmagania siatkarzy oraz siatkarek będą toczyć się naprzemiennie co tydzień od wtorku do niedzieli. Każda drużyna rozegra 12 meczów w trzy tygodnie.

Po zakończeniu zmagań w fazie grupowej, odbędzie się faza pucharowa. Awansuje do niej osiem najlepszych zespołów pierwszej części rywalizacji. Mężczyźni powalczą o medale w dniach 20-24 lipca, kobiety tydzień wcześniej.

Polscy siatkarze rozpoczną zmagania w Ottawie, następnie przeniosą się do Sofii, a trzeci tydzień rywalizacji spędzą w Kemerowie. Z kolei Polki najpierw wybiorą się do amerykańskiego Bossier City, potem do filipińskiego Pasay, a zakończą fazę grupową w rosyjskiej Ufie.

Polska będzie starała się o organizację turnieju finałowego siatkarskiej Ligi Narodów. – Będziemy chcieli postawić swoje warunki, związane m.in. z finansami tego przedsięwzięcia oraz z pewnymi obszarami marketingowymi i biznesowymi, które są dla nas bardzo ważne – zaznaczył dyrektor operacyjny PZPS Janusz Uznański w grudniowym magazynie #7strefa.

Terminarz reprezentacji Polski siatkarzy:

I tydzień (7-12 czerwca):

GRUPA I Ottawa (Kanada) – Kanada, Argentyna, Polska, Włochy, Francja, Niemcy, Serbia, Bułgaria

Polska - Argentyna

Polska - Włochy

Polska - Francja

Polska - Bułgaria

GRUPA II Brasilia (Brazylia) – Brazylia, Japonia, Rosja, Iran, USA, Holandia, Słowenia, Australia

II tydzień (21-26 czerwca)

GRUPA I Sofia (Bułgaria) – Bułgaria, Serbia, Brazylia, Kanada, Polska, Iran, USA, Australia

Polska - Brazylia

Polska - Kanada

Polska - Australia

Polska - USA

GRUPA II Quezon City (Filipiny) – Japonia, Argentyna, Francja, Włochy, Rosja, Niemcy, Słowenia, Holandia

III tydzień (5-10 lipca)

GRUPA I Kemerowo (Rosja) – Rosja, Włochy, Polska, Iran, Słowenia, Holandia, Serbia, Bułgaria

Polska - Rosja

Polska - Słowenia

Polska - Holandia

Polska - Iran

GRUPA II Osaka (Japonia) – Japonia, Argentyna, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, USA, Australia

Faza pucharowa (20-24 lipca)

Terminarz reprezentacji Polski siatkarek:

I tydzień (31 maja – 5 czerwca)

GRUPA I Bossier City (USA) – USA, Niemcy, Brazylia, Polska, Japonia, Korea Południowa, Dominikana, Kanada

Polska - Kanada

Polska - Brazylia

Polska - Niemcy

Polska - Korea Południowa

GRUPA II Ankara (Turcja) – Turcja, Włochy, Chiny, Belgia, Rosja, Serbia, Holandia, Tajlandia

II tydzień (14–19 czerwca)

GRUPA I Pasay (Filipiny) – USA, Belgia, Chiny, Polska, Japonia, Tajlandia, Rosja, Kanada

Polska - Filipiny

Polska - Japonia

Polska - USA

Polska - Belgia

GRUPA II Brasilia (Brazylia) – Brazylia, Włochy, Turcja, Niemcy, Dominikana, Serbia, Holandia, Korea Południowa

III tydzień (28 czerwca – 3 lipca)

GRUPA I Ufa (Rosja) – Rosja, Włochy, Chiny, Polska, Brazylia, Korea Południowa, Dominikana, Tajlandia

Polska - Włochy

Polska - Rosja

Polska - Dominikana

Polska - Chiny

GRUPA II Calgary (Kanada) – Kanada, Holandia, USA, Belgia, Turcja, Niemcy, Japonia, Serbia

Faza pucharowa (13-17 lipca)

psl, Polsat Sport