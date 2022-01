LM: Walkower w polskiej grupie. Fatum nad węgierskim zespołem

Nie dojdzie do zaplanowanego na środę zaległego spotkania Ligi Mistrzyń grupy E pomiędzy obrońcą trofeum - A. Carraro Imoco Conegliano, a Fatum Nyiregyhaza z powodu zarażenia koronawirusem w węgierskim zespole. Drużyna z Włoch zdobyła punkty walkowerem.

W ten sposób ekipa, w której występuje Joanna Wołosz, dopisała do swojego dorobku kolejne trzy punkty z 12. "oczkami" prowadzi w tabeli. Na drugim miejscu jest Grupa Azoty Chemik Police z bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar CEV: ŁKS Commercecon Łódź - Mladost Zagrzeb. Relacja i wynik na żywo

Do końca fazy grupowej pozostały do rozegrania jeszcze dwie kolejki. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy pięciu grup oraz trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

Wyniki 4. kolejki grupy E:

Grupa Azoty Chemik Police - ZOK Ub 3:0 (25:17, 25:19, 25:14)

A. Carraro Imoco Conegliano - Fatum Nyiregyhaza 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)

psl, PAP