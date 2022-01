LM w hokeju na lodzie: Do czterech razy sztuka?

Władze CHL (Champions Hockey League) poinformowały, że drugi półfinał hokejowej Ligi Mistrzów pomiędzy Tapparą i RB Monachium zostanie rozegrany we wtorek 1 lutego na lodowisku w Tampere. Transmisja tego meczu na żywo w Polsacie Sport News.

To będzie czwarte podejście do wyłonienia drugiego finalisty tegorocznej edycji tych rozgrywek. W pierwotnym terminie (4 i 11 stycznia) oba mecze półfinałowe pomiędzy zespołami Red Bull Monachium i Tapparą Tampere nie doszły do skutku. W dniu pierwszego meczu, którego gospodarzem była ekipa z Monachium (4 stycznia) cały zespół niemiecki trafił na kwarantannę w związku z pozytywnymi wynikami testów COVID-19 u kilku członków drużyny. 11 stycznia nie odbył się także rewanż, który miał być rozegrany w Tampere, gdyż zawodnicy RB znajdowali się cały czas na kwarantannie.

W tej sytuacji komisja CHL Covid-19 po konsultacjach z obiema ekipami podjęła decyzję, że o tym który zespół awansuje do finału ostatecznie rozstrzygnie jeden mecz, który miał być rozegrany 25 stycznia w Nokia Arena w Tampere. Niestety, ale także i to spotkanie zostało odwołane gdyż cały zespół Tappary musiał udać się na kwarantannę, jako środek zapobiegawczy po tym, jak kilku zawodników tej drużyny uzyskało pozytywny wynik testu na Covid-19.

Zwycięzca tego meczu 1 marca zmierzy się w finale z Rögle Ängelholm. W pierwszym półfinale podopieczni Cama Abbotta - dla których jest to debiut w rozgrywkach hokejowej Ligi Mistrzów - pokonali w dwumeczu półfinałowym broniącą tytułu Frölundę Goeteborg (5:3 i 3:1).

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport