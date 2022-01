Już 19 lutego we wrocławskiej hali Orbita odbędzie się gala Polsat Boxing Promotions, podczas której w walce wieczoru zobaczymy starcie Artura Manna i Nikodema Jeżewskiego. Jak przed tym pojedynkiem czuje się rywal Polaka?



- U mnie wszystko w porządku, szykujemy się na pojedynek. Mam dobrego rywala i staramy się zrobić wszystko, aby zwyciężyć. Jedziemy do Polski po zwycięstwo - powiedział rywal Jeżewskiego.



Jak przyznaje niemiecki pięściarz, będzie to jego pierwsza walka w Polsce i cieszy się, że odwiedzi akurat ten kraj.



- Pracuje z trenerem w małej miejscowości w Niemczech, jest tam dużo chłopaków, więc mam z kim się przygotowywać. To oczywiście ważna walka, najważniejsze że mam mocnego rywala. W Polsce będę walczyć po raz pierwszy i fajnie, że mam teraz taką okazję - powiedział Mann.

Mann nie próżnuje i razem ze swoim trenerem analizują styl walki Nikodema Jeżewskiego.



- Oglądaliśmy z trenerem walki Nikodema. To wielki zawodnik, wysoki, zobaczymy co zrobi w walce. Nie lubię boksować do przodu, na żywioł. Trzeba rozsądnie pracować, szukać szans i wygrać - powiedział niemiecki pięściarz.



Jak będzie wyglądała logistyka oraz organizacja przyjazdu zawodnika w dobie pandemii koronawirusa?



- Przyjedziemy do Polski tydzień przed walką w poniedziałek lub wtorek. To będzie dobry pojedynek i zrobimy wszystko, aby ludziom podobała się ta walka - dodał Mann.



Cała rozmowa w materiale wideo

PI, Polsat Sport