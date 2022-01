Babilon MMA 27: Karta walk

Przed nami gala Babilon MMA 27 w Skierniewicach. W walce wieczoru dojdzie do starcia dwóch czołowych zawodników kategorii półciężkiej w Polsce - Łukasz Sudolski (8-1, 5 KO, 1 SUB) skrzyżuje rękawice z Michałem Pasternakiem (15-6, 5 KO, 4 SUB). Łącznie na kibiców czeka osiem starć w formule MMA. Oto karta walk gali Babilon MMA 27.

Początkowo przeciwnikiem Sudolskiego miał być Mindaugas Gerve. Litwin musiał się jednak wycofać z pojedynku. Jego miejsce zajął Georgi Lobonidze. Tyle że Gruzin również wypadł z karty walk. Ostatecznie rywalem "Pcheły" został Pasternak. Zawodnik Beserkers Team Szczecin wraca do klatki po pierwszej zawodowej porażce. Podczas Dana White's Contender Series 28-latek przegrał przez TKO w pierwszej rundzie z Ihorem Potierią i stracił szansę na kontrakt z UFC. Wcześniej Sudolski pozostawał niepokonany w ośmiu zawodowych bojach.

ZOBACZ TAKŻE: "Wampir" rywalem Łukasza Sudolskiego! Poleje się krew?

Natomiast Pasternak to bardzo doświadczony zawodnik. "Wampir" toczył pojedynki na całym świecie (m.in. w organizacji ONE), a także brał udział w turniejach walk na gołe pięści. Ostatni pojedynek w zawodowym MMA wygrał przez TKO z Kornelem Zapadką. Tym razem Pasternakowi przyjdzie przetestować umiejętności młodszego o niemal dekadę Sudolskiego.

W co-main evencie dojdzie do starcia w limicie umownym do 68 kg. Karo Kutyła (5-2, 2 KO) stoczy bój z Piotrem Wróblewskim (5-4, 1 KO, 4 SUB). Łącznie w karcie walk znalazło się osiem pojedynków w formule MMA. Sześć z nich to starcia zawodowe, zaś dwa to walki na zasadach semi-pro.

Transmisja gali Babilon MMA 27 w piątek w Polsacie Sport Fight i Polsat Box Go od godz. 19:00 i Super Polsacie od godz. 20:00.

Karta walk:

Walka w umownym limicie (do 97 kg):

3 x 5 min - Łukasz Sudolski (8-1, 5 KO, 1 SUB) vs Michał Pasternak (15-6, 5 KO, 4 SUB)

Walka w umownym limicie (do 68 kg):

3 x 5 min - Karol Kutyła (5-2, 2 KO) vs Piotr Wróblewski (5-4, 1 KO, 4 SUB)

Walka w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Piotr Drozdowski (3-5, 1 KO, 1 SUB) vs Norbert Jabłoński (1-1)

Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Maciej Smokowski (0-1) vs Łukasz Kulpa (1-2)

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Przemysław Matuszewski (2-0, 2 SUB) vs Adam Łazowski (1-6, 1 SUB)



Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Gracjan Wyroślak (1-0, 1 KO) vs Kamil Krzewina (2-1, 2 SUB)

Walka semi-pro kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min - Robert Sakowski vs Fabian Łuczak

Walka semi-pro kategorii półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min - Arkadiusz Kolus vs Maciej Zacholski

mtu, Polsat Sport