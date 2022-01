Czas na mecz o 3. miejsce ME w piłce ręcznej 2022: Dania - Francja. Obydwie drużyny były typowane do walki o złoto, ale na osłodę pozostaje im starcie o brązowy medal. Relacja i wynik na żywo z meczu Dania - Francja od 15:30 na Polsatsport.pl.

Obydwa spotkania półfinałowe były niezwykle rozczarowujące dla Duńczyków i Francuzów. Jako pierwsi szansę na złoto stracili reprezentanci Danii, którzy do tej pory fantastycznie radzili sobie w turnieju. Tak było do 40. minuty starcia 1/2 finału z Hiszpanią, ale końcówka została fatalnie rozegrana przez podopiecznych Nikolaja Jacobsena. Dzięki świetnej postawie Gonzalo Pereza de Vargasa w bramce to Hiszpanie zameldowali się w finale. Duńczykom pozostaje walka o brąz.

W meczu o trzecie miejsce zawodnicy ze Skandynawii zmierzą się z Francuzami, z którymi grali już w drugiej fazie grupowej. Przegrali 29:30, po tym jak kompletnie stracili koncentrację w końcówce. Trójkolorowi dzięki wygranej wyszli z grupy kosztem Islandczyków i w półfinale zmierzyli się ze Szwecją. Tam stworzyli niesamowite widowisko zakończone porażką jedną bramką. Bohaterem Szwecji został bramkarz Andreas Palicka, który w końcówce powstrzymywał Francuzów.

Kto osłodzi sobie brak mistrzostwa świata brązowym medalem? Relacja i wynik na żywo z meczu Dania - Francja od 15:30 na Polsatsport.pl.

psl, Polsat Sport