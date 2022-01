Puchar Francji: Gol Arkadiusza Milika przeciwko Montpellier (WIDEO)

Polski napastnik zaczął spotkanie na ławce rezerwowych, ale w 54. minucie zmienił Luisa Henrique. Jak się okazało, był to bardzo dobry pomysł. 20 minut później Milik pokonał Dimitry'ego Bertauda, wyprowadzając Marsylię na prowadzenie. Był to jego piąty gol w trzecim spotkaniu w tej edycji Pucharu Francji.



Gospodarze nie cieszyli się jednak zbyt długo z tego prowadzenia, gdyż sześć minut później wyrównał Beni Makouana. Dla 19-latka było to pierwsze trafienie w barwach Montpellier. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. W nich swoją jedenastkę pewnie wykonał Milik, który podszedł do piłki jako drugi w ekipie gospodarzy. Wcześniej po stronie gości pomylił się Mihailo Ristić. To była jedyna pomyłka. Decydujący rzut karny wykorzystał Dimitri Payet, wysyłając Marsylię do ćwierćfinału Pucharu Francji.

Olympique Marsylia - Montpellier 1:1 (5:4 rzuty karne)



Bramki: Milik 74 - Makouana 80.

Rzuty karne:

0:1 - Sakho

1:1 - Rongier

1:1 - Ristic nie trafił

2:1 - Milik

2:2 - Leroy

3:2 - Under

3:3 - Delaye

4:3 - Guendouzi

4:4 - Chotard

5:4 - Payet



W ostatnich dniach sporo mówiło się o odejściu Milika z Marsylii, jednak francuskie media są zdania, że zainteresowanie polskim napastnikiem nie było największe. Właśnie dlatego w zimowym okienku nie doszło do transferu. Ten temat może powrócić latem.

Puchar Francji: Olympique Marsylia - Montpellier HSC 1:1 rz.k. 5:4. Skrót meczu

jb, Polsat Sport