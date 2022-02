Pierre-Emerick Aubameyang został oficjalnie piłkarzem FC Barcelona. Umowa napastnika ma obowiązywać do końca czerwca 2025 roku. Klauzula wykupu wynosi 100 milionów euro.

Aubameyang w ostatnim czasie popadł w niełaskę w Arsenalu. Przez niesubordynację oraz niesportowy tryb życia Gabończyk stracił opaskę kapitana, następnie zaczął coraz rzadziej pojawiać się w składzie "Kanonierów". Przez to londyński klub zdecydował się rozwiązać kontrakt 32-latka za porozumieniem stron.

Po tym napastnik mógł za darmo przejść do któregoś z zainteresowanych nim klubów. Wybrał "Dumę Katalonii". Aubameyang podpisał z FC Barcelona kontrakt, który ma obowiązywać do końca czerwca 2025 roku. Zarząd "Blaugrany" ustalił, że kwota odstępnego będzie wynosić 100 milionów euro.

Warto przypomnieć, że jest to już trzeci duży transfer ekipy ze stolicy Katalonii w ostatnim czasie. Wcześniej do Barcelony z Manchesteru City został sprowadzony Ferran Torres. Transfer Hiszpana miał kosztować ponad 50 milionów euro. Do drużyny "Dumy Katalonii" za zasadzie wypożyczenia dołączył również Adama Traore.

AA, Polsat Sport