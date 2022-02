Dawid Kownacki ponownie został piłkarzem Lecha Poznań. 24-letni napastnik wrócił do „Kolejorza” na zasadzie wypożyczenia. Zawodnik zostanie w zespole Macieja Skorży do końca sezonu.

Kownacki ostatnie sezony spędził z Fortuną Duesseldorf. W niemieckim klubie występuje od początku 2020 roku. W bieżących rozgrywkach zagrał zaledwie w siedmiu spotkaniach drugiej Bundesligi, dlatego postanowił o powrocie do drużyny, w której rozpoczynał profesjonalną karierę. W ramach wypożyczenia zostanie w Lechu do końca sezonu.



"Drzwi do powrotu naszych wychowanków zawsze są przy Bułgarskiej dla nich otwarte. Dbamy o nich, kiedy rozpoczynają swoją karierę i decydują się na kolejny krok, czyli wyjazd zagraniczny. Ale zawsze jesteśmy gotowi ich również przyjąć, kiedy znów chcą zagrać w niebiesko-białych barwach. Dlatego, kiedy tylko pojawiła się opcja, żeby Dawid dołączył do nas w przerwie zimowej, od razu przystąpiliśmy do rozmów i dziś możemy ogłosić półroczne wypożyczenie. W umowie nie ma opcji wykupu po tym czasie, ale liczymy na to, że przez te kilka miesięcy Dawid pomoże nam w osiągnięciu naszych celów, czyli mistrzostwa oraz Pucharu Polski" - powiedział dyrektor sportowy poznańskiego klubu Tomasz Rząsa, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

𝑯𝒐𝒎𝒆 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒉𝒐𝒎𝒆 🏠 pic.twitter.com/l5ToMKblqF — Lech Poznań (@LechPoznan) February 2, 2022

- Na pewno jest to dla mnie powrót do domu, bo tutaj się wychowałem i można powiedzieć, że w klubie znam właściwie każdą ścianę. Wchodząc tutaj ponownie, od razu poczułem się jak u siebie, zwłaszcza, że w zespole jest sporo osób, z którymi współpracowałem będąc wcześniej w Lechu. Nie powinienem więc mieć żadnych problemów, żeby wkomponować się do drużyn - przyznał Kownacki w rozmowie z klubowymi mediami.

Będzie to drugi raz, kiedy Kownacki zagra w Lechu oraz drugi raz pod okiem trenera Skorży. Wcześniej panowie współpracowali w 2015 roku, kiedy to „Kolejorz” został mistrzem Polski. Historia może zatoczyć koło, ponieważ obecnie poznaniacy są liderem PKO BP Ekstraklasy.





Kownacki odszedł z poznańskiego klubu w lipcu 2017 roku do Sampdorii Genua. W polskiej ekstraklasie Kownacki rozegrał 94 spotkania i zdobył 20 bramek.

MM, Polsat Sport