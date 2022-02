PlusLiga: Czarni bezwzględni dla osłabionych Jurajskich Rycerzy

Spotkanie rozpoczęło się od niezwykłego wydarzenia. Zwycięzca licytacji WOŚP Tomasz Chwazik pojawił się w składzie Aluron CMC Warty i rozpoczął ten mecz zagrywką.

Premierowa odsłonę długo miała wyrównany przebieg (8:8, 16:16). Później przewagę uzyskali siatkarze z Radomia, którzy dobrze prezentowali się w przyjęciu, byli skuteczniejsi w ataku (dobra gra Pawła Rusina) i popełniali mniej błędów. Gospodarze jeszcze przy stanie 21:22 złapali punktowy kontakt, kluczowe akcje wygrali jednak siatkarze Cerrad Enea Czarnych, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Michael Parkinson (22:25).

Drugą partię gospodarze rozpoczęli od falstartu (0:4). Później mieli kontakt z przeciwnikami (8:9), ale w środkowej części seta radomianie dominowali na parkiecie, budując znaczącą zaliczkę. Po asie serwisowym Rusina znów odskoczyli na cztery oczka (9:13), w kolejnych akcjach jeszcze powiększyli dystans (13:19) i w końcówce kontrolowali sytuację. Rafał Faryna ustalił wynik na 16:25 punktową zagrywką.

Podrażnieni zawiercianie z większym animuszem rozpoczęli kolejnego seta. Ruszyli rywali zagrywką – asami popisali się Patryk Niemiec (5:5) i Uros Kovacević (9:6). Gospodarze przez pewien czas utrzymywali przewagę (15:12), ale w pewnym momencie radomianie poderwali się do walki. Istotna dla losów tej partii okazała się punktowa seria gości od stanu 17:16 do 17:20. W końcówce nie oddali oni już tej przewagi, a zepsuta zagrywka gospodarzy zakończyła to spotkanie (21:25).

Dwaj kontuzjowani rozgrywający ekipy z Zawiercia Maximiliano Cavanna i Miguel Tavares oglądali mecz zza bandy reklamowej. Na tej pozycji znów z konieczności zagrał Kovacević, ale to nie rozegranie, a przyjęcie było największym mankamentem w grze gospodarzy.

Najwięcej punktów: Dawid Konarski (12), Piotr Orczyk (12) – Aluron CMC Warta; Paweł Rusin (17), Rafał Faryna (16) – Cerrad Enea Czarni. MVP: Paweł Rusin (15/19 = 79% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Aluron CMC Warta ma 37 punktów na koncie (mecze 14–5) i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W tej kolejce przeskoczyła ich PGE Skra Bełchatów, która ograła Projekt Warszawa 3:1. Cerrad Enea Czarni dzięki zwycięstwu za trzy oczka zrównali się punktami z Cuprum Lubin (które w tej kolejce zagra na wyjeździe z GKS Katowice). Radomianie uzbierali 16 punktów (mecze 6–11).

Aluron CMC Warta Zawiercie – Cerrad Enea Czarni Radom 0:3 (22:25, 16:25, 21:25)

Aluron CMC Warta: Tomasz Chwazik, Uros Kovacevic, Facundo Conte, Miłosz Zniszczoł, Dawid Konarski, Piotr Orczyk – Michał Żurek (libero) oraz Patryk Niemiec, Mateusz Malinowski, Wiktor Rajsner, Dominik Depowski. Trener: Igor Kolaković.

Cerrad Enea Czarni: Aleksander Berger, Michael Parkinson, Rafał Faryna, Paweł Rusin, Bartłomiej Lemański, Michał Kędzierski – Mateusz Masłowski (libero) oraz Bartosz Firszt, Sebastian Warda. Trener: Jakub Bednaruk.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 19. kolejki PlusLigi:

2022-02-05: PGE Skra Bełchatów – Projekt Warszawa 3:1 (25:21, 15:25, 25:23, 25:20)

2022-02-05: MKS Ślepsk Malow Suwałki – PSG Stal Nysa 2:3 (25:18, 25:23, 18:25, 22:25, 10:15)

2022-02-06: Aluron CMC Warta Zawiercie – Cerrad Enea Czarni Radom 0:3 (22:25, 16:25, 21:25)

2022-02-06: GKS Katowice – Cuprum Lubin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-07: Indykpol AZS Olsztyn – LUK Lublin (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

Mecz Asseco Resovia – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, zaplanowany na sobotę 5 lutego, został przełożony.

Mecz Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel, zaplanowany na niedzielę 6 lutego, został przełożony.

Mecz awansem z 23. kolejki PlusLigi:

2022-02-06: Trefl Gdańsk – Asseco Resovia 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 18:25, 15:13).

