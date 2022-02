Tauron Liga: Siatkarki Chemika wygrały w Bydgoszczy

Bydgoszczanki dość niespodziewanie rozpoczęły niedzielny mecz od wygranej w pierwszym secie 26:24. Pałac ma bardzo trudny sezon i plasuje się na przedostatnim miejscu w ligowej tabeli, a Chemik jest drugi i jak co roku walczy o tytuł. Kibice gospodyń przecierali więc oczy ze zdumienia. Zaskoczenie było jednak krótkotrwałe. Od połowy drugiego seta niepodzielnie na boisku panowały obrończynie tytułu.

– Gdyby ktoś powiedział mi przed meczem, że urwiemy Chemikowi chociaż seta, to bym go wyśmiała. Jestem więc zadowolona, że chociaż to się udało. Wiadomo jednak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i mogłyśmy dziś urwać jeden punkt faworytkom. Pozostaje niedosyt. Mam nadzieję, że brak tego oczka nie będzie decydował na koniec sezonu – wskazała Majkowska.

Ostatni tydzień zawodniczki Pałacu poświęciły na to, aby wrócić do formy po izolacji spowodowanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2.

– Musimy mierzyć siły na zamiary. Najważniejsze mecze przed nami – powiedziała Majkowska.

Zespół z Bydgoszczy walczy o utrzymanie. Kluczowym spotkaniem dla siatkarek Pałacu powinien być mecz zaplanowany na 21 lutego w ich hali ze świeckim Jokerem. To derby kujawsko-pomorskiego mogą zadecydować o tym, który zespół pożegna się z ekstraklasą. Joker zajmuje bowiem jak do tej pory ostatnie miejsce w tabeli.

Martyna Łukasik z Chemika stwierdziła, że bydgoszczanki zaskoczyły swoją postawą od początku niedzielnego meczu.

– Popełniłyśmy w pierwszym secie dużo błędów. Nie byłyśmy aż tak skoncentrowane, jak w kolejnych partiach. Potem już kontrolowałyśmy to spotkanie – powiedziała zdobywczyni 16 punktów.

W jej ocenie zespół jest dobrze przygotowany fizycznie i spokojnie powinien radzić sobie z godzeniem gry w lidze z europejskimi pucharami.

– Trzeba tylko trzymać koncentrację – dodała.

Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – Grupa Azoty Chemik Police 1:3 (26:24, 21:25, 19:25, 18:25)

Pałac: Paulina Majkowska, Paulina Bałdyga, Mariana Alves Cassemiro, Leticia Hage, Majka Szczepańska-Pogoda, Zuzanna Szperlak – Magdalena Saad (libero) oraz Kinga Różyńska, Magdalena Mazurek, Ani Bozdeva. Trener: Alessandro Lodi.

Chemik: Iga Wasilewska, Marlena Kowalewska, Danielle Drews, Agnieszka Kąkolewska, Jovana Brakocevic-Canzian, Martyna Łukasik – Maria Stenzel (libero) oraz Naiene de Almeida Rios, Bojana Milenkovic, Marta Pol. Trener: Jacek Nawrocki.

Wyniki meczów 17. kolejki Tauron Ligi:

2022-02-04: E.Leclerc Moya Radomka Radom – IŁ Capital Legionovia Legionowo 1:3 (14:25, 23:25, 25:23, 25:27)

2022-02-04: BKS Bostik Bielsko-Biała – UNI Opole 3:1 (21:25, 25:12, 25:17, 25:22)

2022-02-05: ŁKS Commercecon Łódź – #VolleyWrocław 3:0 (25:16, 25:18, 25:16)

2022-02-06: Developres Bella Dolina Rzeszów – Joker Świecie 3:1 (23:25, 25:16, 25:13, 25:11)

2022-02-06: Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – Grupa Azoty Chemik Police 1:3 (26:24, 21:25, 19:25, 18:25)

2022-02-07: Energa MKS Kalisz – Grot Budowlani Łódź (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

