We wtorek Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozpocznie intensywny tydzień, w którym głównym celem podopiecznych Gheorghe Cretu będzie awans do ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwszym przystankiem na tej drodze będzie mecz ze słoweńskim OK Merkur Maribor. Jak kędzierzynianie spiszą się po długiej przerwie spowodowanej zakażeniami koronawirusem? Transmisja meczu OK Merkur Maribor - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Przed siatkarzami drużyny Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle niezwykle intensywny tydzień, pełen siatkarskich emocji na najwyższym poziomie. Wicemistrz Polski i zwycięzca ubiegłej edycji Ligi Mistrzów ostatni mecz w europejskich pucharach rozegrał prawie miesiąc temu - wszystko ze względu na liczne zakażenia koronawirusem, które nawiedziły ekipę prowadzoną przez Gheorghe Cretu.

Teraz nadeszła pora, by nadrobić zaległości - we wtorek kędzierzynianie zagrają na przetarcie ze zdecydowanie niżej notowanym OK Merkur Maribor, później polecą do Nowosibirska, gdzie w sobotę rozegrają zaległe spotkanie z miejscowym Lokomotiwem, natomiast 15 lutego zameldują się we Włoszech, by dzień później (środa 16 lutego) zaliczyć ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów z Cucine Lube Civitanova.

Trudów związanych z rozegraniem trzech wyjazdowych spotkań na przestrzeni zaledwie 8 dni jest świadomy przyjmujący ZAKSY Aleksander Śliwka.

– Wyjeżdżamy z bojowym nastawieniem, jesteśmy gotowi aby zmierzyć się z zespołami z Mariboru, Novosibirska i Civitanovej. Chcemy wygrać przynajmniej dwa z tych trzech spotkań, żeby zapewnić sobie awans z grupy C Ligi Mistrzów. Jest to naszym celem, zobaczymy na ile wystarczy nam sił i umiejętności. Jesteśmy pewni, że z każdym z tych zespołów jesteśmy w stanie nawiązać walkę i wygrać. Przed nami bardzo długa podróż, zmienianie stref czasowych, ale jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym wyzwaniem - przyznał Śliwka.

Jeżeli chodzi o pierwszą z drużyn znajdujących się w rozpisce, to nie powinna ona sprawić kędzierzynianom zbyt wielu problemów. Ekipa z Mariboru zajmuje bowiem ostatnie miejsce w grupie, a do tego w żadnym z dotychczasowych czterech meczów nie potrafiła ugrać choćby jednego seta.

Po trzech spotkaniach fazy grupowej Ligi Mistrzów ZAKSA zajmuje 2. miejsce w tabeli grupy C, tracąc do Cucine Lube Civitanova 4 punkty (Włosi mają jednak rozegrane o jedno spotkanie więcej). Zespół z Polski posiada również przewagę 4 "oczek" nad trzecim Lokomotiwem Nowosibirsk. Wydaje się więc jasne, że najważniejszy w kontekście awansu do ćwierćfinału imprezy będzie sobotni mecz w sercu Syberii. Wcześniej trzeba jednak "zabezpieczyć" punkty w starciu z drużyną z Mariboru.

Transmisja meczu OK Merkur Maribor - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od godziny 18:50 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.