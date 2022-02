Piłkarze Piasta Gliwice podejmą w środę Górnika Zabrze w 1/8 finału Pucharu Polski. „Jest trochę inne patrzenie na ten mecz. Za nami już jednak wiele spotkań derbowych, więc wiemy jak odpowiednio się do nich przygotować” – powiedział trener gospodarzy Waldemar Fornalik. Transmisja meczu w Polsacie Sport i Polsacie Box Go od godziny 17.20.

Oba zespoły różnie rozpoczęły rundę wiosenną w ekstraklasie. Gliwiczanie u siebie przegrali z Pogonią Szczecin, a Górnik na wyjeździe pokonał Stal Mielec 2:1.

„Spotkanie z Pogonią pokazało, że w wielu fazach potrafimy dobrze funkcjonować, ale są też obszary i rzeczy, które musimy zmienić lub poprawić. Na pewno jakieś korekty w stosunku do tego starcia muszą być. Inny przeciwnik, inny sposób gry i do tego musimy dopasować naszą taktykę i skład” – dodał szkoleniowiec Piasta odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Zgodnie z terminarzem spotkanie miało zostać rozegrane 30 listopada, wtedy jednak na przeszkodzie stanęły zakażenia koronawirusem w gliwickiej ekipie.

W spotkaniu z Pogonią zadebiutowali pozyskani zimą napastnicy Rauno Sappinen i Kamil Wilczek oraz pomocnik Michał Kaput. Na pierwszy występ czekają austriacki stoper Constantin Reiner i macedoński pomocnik Tihomir Kostadinov.

„Na pewno będą zmiany kadrowe z tego powodu, że dołączyli do nas nowi ludzie, którzy też muszą pewne rzeczy potwierdzić i pokazać. To nie jest tak, że inaczej traktujemy mecz Pucharu Polski, bo traktujemy go bardzo poważnie, ale musimy w stu procentach wykorzystać potencjał ludzki jakim dysponujemy” – wyjaśnił trener.

Zabrzanie muszą sobie już radzić bez swojego podstawowego hiszpańskiego napastnika Jesusa Jimeneza, który został wykupiony przez kanadyjski Toronto FC.

„Często jest tak, że zespół może być trochę uzależniony od gry konkretnego zawodnika. Oczywiście to był bardzo wartościowy i ważny gracz tej drużyny, ale patrząc na Górnika Zabrze w meczu ze Stalą Mielec dało się zauważyć, że jego strata nie była praktycznie widoczna” – ocenił Fornalik.

Początek środowego meczu w Gliwicach o godz. 17.30. Transmisja w Polsacie Sport i Polsacie Box Go od godziny 17.20.

BS, PAP