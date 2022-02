PKO BP Ekstraklasa: Podział punktów w derbach Mazowsza

W meczu kończącym 20. kolejkę PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom zremisował z Wisłą Płock 1:1. Tym samym "Nafciarze" wciąż tracą do swoich rywali z Mazowsza sześć punktów w tabeli.

Kończące pierwszą wiosenną kolejkę derby Mazowsza przyniosły sporo emocji, dwa gole i po punkcie dla każdej z drużyn, z której to zdobyczy mogą być zadowolone. Gospodarze przedłużyli do 12 serię spotkań bez porażki, co jak na beniaminka jest passą imponującą, ale też w ostatnim kwadransie płocczanie zmarnowali dwie świetne okazje, które mogły przechylić szalę zwycięstwa na ich stronę.





Radomianie, którzy w zimowej przerwie postawili na stabilizację i nie dokonali żadnych transferów, zaś stracili na rzecz Piasta Gliwice Michała Kaputa, zaczęli z animuszem. W szóstej minucie portugalski pomocnik Luis Machado przegrał pojedynek sam na sam z Krzysztofem Kamińskim, który w tej i w innych sytuacjach, m.in. odbijając bombę Leandro w 14. minucie, potwierdził wysoką formę z rundy jesiennej.



Bramkarz "Nafciarzy" był jednak bez szans w 28. minucie, kiedy po dośrodkowaniu z lewej strony boiska Dawida Abramowicza stoper miejscowych Raphael Rossi strzałem głową posłał piłkę do siatki. Wisła wyrównała po trzech minutach, a w zamieszaniu na przedpolu Filipa Majchrowicza także głową gola zdobył Damian Rasak.





Druga połowa rozpoczęła się od szansy Karola Angielskiego, ale trafił w słupek. W 57. minucie najlepszy snajper Radomiaka uderzył celnie, ale po raz kolejny bramkarski kunszt zademonstrował Kamiński.





Kwadrans przed końcem w ciągu kilkudziesięciu sekund dwie szanse mieli goście. Najpierw nieco nonszalanckie uderzenie głową Łukasza Sekulskiego okazało się nieznacznie niecelne, a po chwili uderzenie Rafała Wolskiego z pola karnego w ostatniej chwili zablokował Rossi.





W ostatnich minutach optyczną przewagę osiągnęli gospodarze, ale choć w końcowych sekundach grali nawet w liczebnej przewadze, to nie zagrozili bramce rywali.





Radomiak Radom - Wisła Płock 1:1 (1:1)

Bramki: Rossi 28' - Rasak 31'

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Damian Jakubik, Raphael Rossi, Mateusz Cichocki, Dawid Abramowicz - Leandro, Thabo Cele, Meik Karwot (76. Mateusz Radecki), Luis Machado (73. Mario Rondon) - Karol Angielski (82. Dominik Sokół), Maurides.

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Kristian Vallo, Jakub Rzeźniczak, Adam Chrzanowski, Piotr Tomasik - Radosław Cielemęcki (73. Bartosz Zynek), Dominik Furman (73. Filip Lesniak), Damian Rasak (90. Dusan Lagator), Mateusz Szwoch, Rafał Wolski (81. Patryk Tuszyński) - Łukasz Sekulski (81. Jorginho).





Żółta kartka: Radomiak Radom: Mateusz Cichocki. Wisła Płock: Radosław Cielemęcki, Jakub Rzeźniczak, Rafał Wolski, Damian Rasak. Czerwona kartka za drugą żółtą - Wisła Płock: Jakub Rzeźniczak (90+5).

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

MM, PAP