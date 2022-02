W ostatnim czasie głośno było o reakcji Karoliny Kowalkiewicz na reakcję niektórych internautów odnośnie jej powrotu do oktagonu. Polska zawodniczka postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami w magazynie "Koloseum".

Kowalkiewicz ma na koncie pięć porażek z rzędu. Po raz ostatni walczyła w sierpniu 2021. Przegrała wtedy przez poddanie z Jessicą Pene. Prowadzący "Koloseum" Łukasz Jurkowski spytał, czy Polka na pewno potrzebuje kolejnego pojedynku, ale bardzo szybko nadział się na kontrę.

- A po co ci była ostatnia walka? - zapytała z uśmiechem polska zawodniczka. - Dostałam taką szansę od UFC i chcę ją wykorzystać. Chcę udowodnić coś sama sobie - dodała.

Z kim w takim razie zmierzy się Polka?



- Nic nie mogę zdradzić. Do walki jeszcze wiele miesięcy, więc na razie nic nie powiem - powiedziała.

Kowalkiewicz miała sporo problemów zdrowotnych, jednak jej aktualny stan pozwala na kontynuowanie zawodowej kariery.



- Dostałam zielone światło od lekarzy. Od razu mi powiedzieli, że jeśli operacja się uda, to mogę wrócić. Oni mi to raczej odradzali, ale z medycznego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwskazań - stwierdziła.

W ostatnim czasie głośno było o emocjonalnej reakcji byłej pretendentki do pasa mistrzowskiego UFC w kategorii słomkowej na temat internetowego hejtu, który dotknął ją bezpośrednio. Popularne stało się nagranie, w którym Kowalkiewicz zalała się łzami.



- Ogólnie jestem beksą. Płaczę z wielu powodów, a wtedy miałem akurat gorszy dzień. Przeczytałem te komentarze i coś mi puściło. Na pewno każdy sportowiec zetknął się z hejtem na pewnym etapie. Każdego dnia, kiedy sprawdzać media społecznościowe, to muszę zmierzyć się z takimi wiadomościami. To nie jest przyjemne. Jak ludzie mogą zachowywać się w taki sposób? To ich jedyna rozrywka w życiu? - zakończyła.

