Michał Olaś przed PBP 5: Lubię wywierać presję na rywalu

Michał Olaś (11-0, 10 KO) zmierzy się z Julo Cesarem Calimeno (4-2, 4 KO) podczas gali Polsat Boxing Promotions 5. Jak do tej walki szykuje się polski zawodnik?

Już 19 lutego we Wrocławiu kibice boksu będą mogli śledzić zmagania pięściarzy podczas gali Polsat Boxing Promotions 5. Jednym z walczących zawodników będzie Michał Olaś, którego rywalem będzie mierzący ponad dwa metry wzrostu Julo Cesar Calimeno. Polak przygotowuje się do starcia trenując z jeszcze... wyższym sparing-partnerem.



- Mój sparing-partner Kamil ma nawet lepsze paramtery, bo ma 205 cm wzrostu, ale fajnie, bo pozwala mi się zaadaptować do wyższego rywala. Mieliśmy akcje, które chcieliśmy przećwiczyć z trenerami, więc wszystko idzie pomyślnie - podsumował swoje treningi Olaś.

Jak zatem wygląda szczegółowy plan treningowy niepokonanego Polaka?



- Część wytrzymałościową robiłem według rozpiski swojego trenera przygotowania fizycznego z Legii, a później jak już zaczęliśmy pracować z trenerami wróciłem tutaj, jest cała grupa, fajna atmosfera, wspieramy się i motywujemy do ciężkiej pracy, a tam trenowałem tak naprawdę sam. Tutaj trenuje się inaczej - dodał Olaś, który ćwiczy aktualnie w obiekcie Legii na Bemowie.



Przygotowania idą pełną parą, ale do ringu trzeba będzie wyjść z gotowym planem. Co na 19 lutego szykuje Olaś?



- To wysoki rywal z długim zasięgiem ramion. Wspominałem już w "Koloseum", że lubię walczyć z takimi rywalami i dobrze czuję się wywierając presję, schowany za podwójną gardą, za balansem tułowia, skracam dystans. Będę próbował boksować do przodu, wywierać presję i robić swoje: mądry, przemyślany atak, szczelny blok i tyle - zdradził zawodnik wracający do ringu po trwającej prawie półtora roku przerwie.



Starcie Olaś - Calimeno znalazło się w karcie walk zbliżającej się gali Polsat Boxing Promotions 5, która odbędzie się 19 lutego we Wrocławiu. W main evencie Nikodem Jeżewski zmierzy się z Arturem Mannem. Ponadto na gali zobaczymy m.in. starcia Przemysława Gorgonia z Konradem Kaczmarkiewiczem czy Osleysa Iglesiasa z Robertem Raczem.

PI, Polsat Sport