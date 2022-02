Puchar Włoch: Dwa gole Piątka i awans Fiorentiny do półfinału

Piątek otworzył wynik meczu w dziewiątej minucie spotkania. Reprezentant Polski pewnie wykorzystał "jedenastkę". Do wyrównania po pół godzinie gry doprowadził Davide Zappacosta. Atalanta mogła wyjść na prowadzenie tuż przed przerwą, lecz Jeremie Boga trafił w słupek. Ostatecznie zawodnicy zeszli do szatni przy wyniku 1:1.

Boga wpisał się na listę strzelców w 56. minucie gry, dzięki czemu ekipa z Bergamo wyszła na prowadzenie. "Viola" odpowiedziała kwadrans później. Ponownie do rzutu karnego podszedł Krzysztof Piątek. Jego strzał obronił Juan Musso. Polski napastnik był jednak czujny i dobił uderzenie. Fiorentina doprowadziła do wyrównania.

W 79. minucie gry drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał Lucas Martinez Quarta. Zespół z Florencji musiał grać w osłabieniu. To jednak nie przeszkodziło podopiecznym Vinzenzo Italiano, by wygrać mecz. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry do siatki Atalanty trafił Nikola Milenković. Po analizie VAR sędzia uznał gola. Fiorentina odniosła zwycięstwo i awansowała do półfinału Pucharu Włoch.

Atalanta Bergamo - Fiorentina 2:3 (1:1)

Bramki: Zappacosta 30, Boga 56 - Piątek 9, 71, Milenkovic 90+3