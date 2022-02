TAURON Liga: Pewne zwycięstwo Developresu Bella Dolina Rzeszów w Opolu

W dwóch pierwszych setach przewaga ekipy z Rzeszowa nie podlegała dyskusji. W inauguracyjnej partii od samego początku zespół trenera Stephane'a Antigi dominował sukcesywnie powiększając dystans (7:5, 11:5, 17:7, 20:7). Opolanki nie miały nic do powiedzenia i jedynie pojedynczymi akcjami udawało się im tylko zniwelować nieco zniwelować ogromny dystans.

W drugim secie przyjezdne od samego początku poszły za ciosem. Bardzo dobrze funkcjonował blok ekipy z Rzeszowa i zagrywka, z której przyjęciem rywalki miały spore problemy. Przewaga rosła w błyskawicznym tempie (3:0, 8:3, 14:8, 18:11, 21;12).

Zdecydowanie najwięcej emocji i zaciętej walki było w partii numer trzy. Od początku inicjatywa należała do miejscowych, które po bloku Anny Bączyńskiej wygrywały 11:8, a za chwile 13;10. Rzeszowianki ruszyły do odrabiania strat. Przy stanie 16:14 zespół trenera Antigi zdobył trzy punkty i wyszedł na prowadzenie. Ekipa beniaminka nie dawała jednak za wygraną. Opolanki prowadziły 19:18, ale końcówka należała już do rywalek. Te zdobyły trzy punkty z rzędu i znów wygrywały. Miejscowe do samego końca ambitnie walczyły. Przy prowadzeniu przyjezdnych 23:21 opolanki zdobyły dwa "oczka" z rzędu, doprowadzając do remisu. Wówczas trener Antiga poprosił o przerwę, po której jego zespół w dwóch kolejnych akcjach zakończył mecz. Najpierw Jelena Blagojević popisała się skutecznym atakiem, po czym za chwilę Kara Bajema blokiem zatrzymała Martę Orzyłowską i kolejne zwycięstwo rzeszowianek stało się faktem.

UNI Opole - Developres Bella Dolina Rzeszów 0:3 (12:25, 16:25, 23:25)

UNI Opole: Marta Orzyłowska, Gabriela Makarowska, Regiane Bidias, Vivian Pellegrino, Anna Bączyńska, Kinga Stronias - Adriana Adamek (libero) - Weronika Wołodko, Marta Pamuła, Aleksandra Muszyńska

Developres Bella Dolina Rzeszów: Julia Bińczycka, Kara Bajema, Magdalena Jurczyk, Bruna Honorio Marques, Jelena Blagojevic, Anna Stencel - Daria Przybyła (libero) - Aleksandra Szczygłowska (libero), Ann Kalandadze

MC, tauronliga.pl