Znamy pełną kartę walk gali Polsat Boxing Promotions: Jeżewski vs Mann

Poznaliśmy pełną kartę walk gali boksu zawodowego grupy Polsat Boxing Promotions, która odbędzie się 19 lutego we Wrocławiu. Kibice zgromadzeni w hali Orbita oraz przed telewizorami obejrzą siedem pojedynków zawodowych, w tym dwa których stawką będą pasy mistrzowskie. Wydarzenie swoim występem muzycznym uświetni polska gwiazda muzyki pop – Ewelina Lisowska. Bilety na galę dostępne są w serwisie eBilet.pl.

Stawką walki wieczoru pomiędzy Nikodemem Jeżewskim i Arturem Mannem będą pasy mistrzowskie federacji IBO Continental oraz WBA Continental w wadze junior ciężkiej. Zwycięzca otworzy sobie drzwi do kolejnych pojedynków, atrakcyjnych zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym. Podobnie sprawy mają się w przypadku Osleysa Iglesiasia czyli uczestnika co-main eventu. Jeden z największych kubańskich talentów pięściarskich od dłuższego czasu żyje i trenuje w Europie oraz aspiruje do przyjęcia polskiego obywatelstwa. Po błyskawicznym znokautowaniu rywala na poprzedniej gali PBP, tym razem Iglesias zmierzy się Robertem Raczem o młodzieżowy pas IBO wagi superśredniej.



Zwycięstwo nad dużo bardziej doświadczonym na zawodowych ringach Słowakiem, będzie dla Iglesiasa trampoliną w rankingach najbardziej liczących się federacji. Wysoką stawkę ma także polsko-polskie starcie Konrada Kaczmarkiewicza i Przemysława Gorgonia. Obydwaj walczyli już na ringach PBP, ale znajdują się w różnych miejscach swoich karier. Kaczmarkiewiczowi trenerzy i eksperci wróżą wielką karierę. Z kolei Gorgoń szuka okazji do potwierdzenia swojej wartości i podważenia starej bokserskiej prawdy, mówiącej że jesteś tak dobry jak twoja ostatnia walka.

Kolejnym interesującym pojedynkiem jest starcie Michała Olasia z Julio Cesarem Calimeno. Niepokonany Polak powraca między liny po przerwie związanej z kontuzjami. W starciu z potężnie zbudowanym Kolumbijczykiem Olaś chce szybko zrzucić z siebie bokserską rdzę i zaprezentować wszystkie swoje atuty. Nim jednak fani obejrzą w akcji wymienionych pięściarzy, ich apetyty rozgrzeją starcia z udziałem początkujących i niezwykle ambitnych zawodników. Miłosz Grabowski zmierzy się z Petro Lakotskyim. Polak i Ukrainiec mają na koncie jedną zawodową walkę i każde kolejne starcie to dla nich okazja do zdobywania cennego doświadczenia. W innym polsko-ukraińskim starciu Konrad Kozłowski sprawdzi umiejętności Andrija Spodara.

Ciekawie zapowiada się także pojedynek Bartłomieja Przybyły z Arkadiuszem Zającem, który będzie konfrontacją dwóch zupełnie odmiennych stylów bokserskich. Pierwszy z wymienionych to niezwykle ofensywnie walczący pięściarz, który nieustannie wywiera na rywalu presję. Drugi to typowy przykład bokserskiego technika, który trzyma rywala na dystans i punktuje celnymi ciosami prostymi, czekając na szansę do skończenia przeciwnika.

Gale spod znaku Polsat Boxing Promotions na równi z najwyższym poziomem sportowym stawiają także na aspekt widowiskowy. Kibice zgromadzeni we wrocławskiej hali Orbita oraz przed telewizorami, mogą zatem liczyć na emocje sportowe oraz muzyczne show w wykonaniu polskiej gwiazdy muzyki pop – Eweliny Lisowskiej.

Bilety na galę Polsat Boxing Promotions dostępne są w serwisie eBilet.

