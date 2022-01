Polsat Boxing Promotions: Nikodem Jeżewski vs Artur Mann – rusza sprzedaż biletów

We wtorek 25 stycznia, punktualnie o godzinie 12:00, rusza sprzedaż biletów na galę Polsat Boxing Promotions, która odbędzie się 19 lutego we wrocławskiej hali Orbita. Tego wieczoru fani obejrzą siedem walk zawodowych, w tym starcie czołowych pięściarzy wagi junior ciężkiej - Nikodema Jeżewskiego i Artura Manna.

Zarówno Polak, jak i Niemiec mają doświadczenie z walk o mistrzostwo świata. Jeżewski w 2020 roku mierzył się z Lawrence’em Okolie’em o pas WBO International. Z kolei Mann ledwie trzy miesiące temu starł się z dominatorem wagi junior ciężkiej i posiadaczem trofeum federacji IBF, Mairisem Briedisem. Polscy kibice rzadko mają okazję oglądać na krajowych ringach pięściarzy pokroju Artura Manna, a wierni fani Nikodema Jeżewskiego spragnieni są kolejnych walk swojego ulubieńca. Wrocławski pojedynek polsko-niemiecki będzie dla obydwu zawodników trampoliną do wysokich pozycji w światowych rankingach oraz jeszcze atrakcyjniejszych propozycji sportowych. Smaczku tej rywalizacji dodadzą też dwa wakujące pasy: IBO Intercontinental oraz WBA Continental, które powędrują do zwycięzcy.

Oprócz hitowego starcia Jeżewski vs Mann, we wrocławskiej hali Orbita fani obejrzą także sześć innych pojedynków. Na dziesięć rund zaplanowana jest walka Osleysa Iglesiasa oraz Słowaka Roberta Racza. Kubańczyk po fenomenalnej karierze amatorskiej buduje swoją markę na ringach zawodowych. Jego grudniowy występ w Toruniu pod szyldem Polsat Boxing Promotions trwał zbyt krótko, by kibice mogli poznać pełnię jego talentu. We Wrocławiu gwiazda Iglesiasa, który deklaruje chęć przyjęcia polskiego obywatelstwa, ma rozbłysnąć pełnym blaskiem. Niezwykle ciekawie zapowiada się także potyczka w wadze superśredniej pomiędzy Konradem Kaczmarkiewiczem oraz ofensywnie nastawionym Przemysławem Gorgoniem. Kaczmarkiewicz chce uczynić kolejny krok w rozwoju swojej świetnie zapowiadającej się kariery, a Gorgoń pokazać, że ostatnie niepowodzenie było tylko wypadkiem przy pracy. Tradycją gal spod znaku Polsat Boxing Promotions są pojedynki młodych pięściarzy, którzy w przyszłości mają stanowić o sile polskiej sceny bokserskiej i nie inaczej będzie też we Wrocławiu.

Sprzedaż biletów na galę Polsat Boxing Promotions, która 19 lutego odbędzie się we wrocławskiej hali Orbita, wystartuje we wtorek o godzinie 12:00 w serwisie eBilet.pl. Kibice do wyboru mają tradycyjne miejsca na trybunach oraz na płycie w bezpośrednim sąsiedztwie ringu.

Szczegółowe informacje dotyczące gali dostępne są w portalu Polsatsport.pl oraz w serwisach sportowych Telewizji Polsat i Radia Eska Wrocław.

