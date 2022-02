PlusLiga: PGE Skra bezlitośnie zrewanżowała się LUK-owi Lublin

PGE Skra Bełchatów była bezlitosna dla ekipy LUK Lublin w 20. kolejce PlusLigi. Bełchatowianie triumfowali na wyjeździe 3:0 i tym samym zrewanżowali się za porażkę 2:3 we własnej hali. Dzięki trzem punktom zrównali się w tabeli z drugim Jastrzębskim Węglem.

Lublinianie plasowali się przed meczem na 10. miejscu w tabeli z dorobkiem 20 punktów i bilansem siedmiu zwycięstw oraz dwunastu porażek. Kilka dni temu siatkarze ze wschodniej części kraju przegrali w Olsztynie z Indykpolem 0:3, ale pod koniec stycznia potrafili sprawić nie lada sensację pokonując u siebie Projekt Warszawa bez straty seta.

Ekipa z Bełchatowa miała w nogach mecz w Pucharze CEV. W rewanżowym starciu zwyciężyła na wyjeździe Arcada Galati 3:1 i zameldowała się w półfinale zmagań. Do starcia w PlusLidze przystępowała z trzeciej lokaty z 40 "oczkami" i z bilansem 13 zwycięstw oraz pięciu porażek. Podopieczni Slobodana Kovaca, podobnie jak LUK, swój ostatni mecz wygrali z Projektem Warszawa - 3:1. Wielokrotni mistrzowie Polski tracili trzy punkty do drugiego Jastrzębskiego Węgla oraz sześć do liderującej Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Tym samym PGE Skra walczyła o zrównanie się z jastrzębianami w tabeli PlusLigi. Już pierwsze punkty pokazały, że goście pałają żądzą rewanżu za starcie z Bełchatowa. Szybko osiągnęli siedmiopunktową przewagę, którą utrzymali aż do ostatniego punktu.

Ekipa Slobodana Kovaca grała na wielkim luzie i pewnie zmierzała po triumf w całym meczu. W drugim secie miała tylko chwilowe problemy, a tym razem wygrała z sześcioma oczkami przewagi. Zwycięstwo spuentował świetny trzeci set w wykonaniu Skry.

LUK Lublin - PGE Skra Bełchatów 17:25, 19:25, 18:25

LUK Lublin: Jan Nowakowski, Jakub Wachnik, Bartosz Filipiak, Grzegorz Pająk, Konrad Stajer, Wojciech Włodarczyk - Dustin Watten (libero)) - Szymon Gregorowicz (libero), Mateusz Jóźwik, Szymon Romać.

PGE Skra Bełchatów: Aleksandar Atanasijevic, Mateusz Bieniek, Robert Taht, Karol Kłos, Dick Kooy, Grzegorz Łomacz - Kacper Piechocki (libero) - Damian Schulz, Mikołaj Sawicki, Robert Milczarek.

psl, Polsat Sport