Błachowicz wbił szpilkę Adesanyi w mediach społecznościowych

Przypomnijmy, że Polak jako jedyny pokonał Nigeryjczyka w dotychczasowej karierze. Miało to miejsce w marcu zeszłego roku. Wówczas nasz reprezentant sięgnął po pas mistrza UFC w wadze półciężkiej.

ZOBACZ TAKŻE: UFC 271: Israel Adesanya obronił tytuł w kategorii średniej. Wyniki gali (WIDEO)

Adesanya pokonał Whittakera poprzez jednogłośną decyzję sędziów. Błachowicz w żołnierskich słowach skomentował jego wyczyn, wbijając przy tym lekką szpilkę.

"Still, the one" - wciąż jedyny, napisał polski wojownik, sugerując zapewne, że nadal tylko on był w stanie zwyciężyć Nigeryjczyka.