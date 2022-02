EBL: Anwil gonił, ale to King górą w Szczecinie!

Świetnie w to spotkanie wszedł Stacy Davis, dzięki któremu gospodarze mieli nawet sześć punktów przewagi. Później bardzo dobrze prezentował się także Filip Matczak, a po kolejnych akcjach Davisa prowadzenie wzrosło do 15 punktów! Anwil, grając bez Kamila Łączyńskiego, miał spore problemy z organizacją gry. Po trójce Kacpra Borowskiego po 10 minutach było aż 28:15. W drugiej kwarcie Jonah Mathews starał się zmniejszać różnicę, ale po chwili znowu trafiał Kacper Borowski, a swoje dodawał też Sherron Dorsey-Walker. Po kolejnych rzutach wolnych tego ostatniego przewaga wynosiła już 18 punktów. King kontrolował sytuację, chociaż w końcówce tej części meczu trójka Mathewsa zbliżyła rywali do stanu 50:36.

Trzecia kwarta to odrabianie strat przez Anwil i słabsza skuteczność Kinga. Kolejne akcje Jonaha Mathewsa pozwalały gościom na zbliżenie się na zaledwie sześć punktów. Reagował jednak na to Sherron Dorsey-Walker i ponownie dawał trochę spokoju swojej ekipie. Ostatecznie po rzutach wolnych Kyndalla Dykesa po 30 minutach było tylko 64:58. Ten sam gracz na początku kolejnej części meczu trójką zmniejszył straty o połowę. Na odpowiedź Stacy’ego Davisa i Filipa Matczaka nie trzeba było długo czekać. Bell i Mathews ponownie jednak pokazali swoją moc, a Anwil doprowadził do remisu! Bell po chwili dał włocławianom przewagę! W końcówce kluczową trójkę trafił jednak Matczak, a później rzuty wolne dokładali Davis oraz Dorsey-Walker. Zespołowi trenera Przemysława Frasunkiewicza brakowało skuteczności w ważnych momentach i to King zwyciężył 82:76.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Stacy Davis z 25 punktami i 7 zbiórkami. Jonah Mathews zdobył dla gości 26 punktów, 4 zbiórki i 5 asyst.

King Szczecin - Anwil Włocławek 82:76 (28:15, 22:21, 14:22, 18:18).

Punkty:

King Szczecin: Stacey Davis 25, Filip Matczak 21, Sherron Dorsey-Walker 14, Kacper Borowski 13, Mateusz Bartosz 5, Paweł Kikowski 2, Cyril Langevine 1, Thomas Davis 1, Jakub Schenk 0, Michał Kroczak 0.

Anwil Włocławek: Jonah Mathews 26, Kyndall Dykes 18, James Bell 17, Luke Petrasek 6, Maciej Bojanowski 5, Ziga Dimec 4, Sebastian Kowalczyk 0, Alex Olesinski 0, Szymon Szewczyk 0, Łukasz Frąckiewicz 0, Marcin Woroniecki 0.

PW, PLK.PL