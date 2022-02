Iga Świątek - Daria Kasatkina to mecz I rundy turnieju WTA w Dubaju. Polka jest rozstawiona z numerem "6" i to ją trzeba traktować jak faworytkę. Relacja i wynik na żywo z meczu Świątek - Kasatkina na Polsatsport.pl.

Polka wraca do rywalizacji po udanym Australian Open, na którym dotarła do półfinału, w którym uległa Danielle Collins. Teraz przed nią kolejne wyzwania, a takim na pewno będzie starcie z Kasatkiną. Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą dwukrotnie i na razie jest między nimi remis. W 2021 w Eastbourne lepsza okazała się Rosjanka, lecz w styczniu tego roku na Australian Open to Polka triumfowała i to w dwóch setach.

- Moim podstawowym sportowym celem jest bycie bardziej agresywną na korcie, przejmowanie częściej inicjatywy. Takie uczucie, że to ja dyktuję warunki - powiedziała niedawno polska tenisistka.

Jako że Kasatkina wcześniej zakończyła udział w turnieju wielkoszlemowym, miała dzięki temu więcej czasu na zregenerowanie sił oraz głowy. Czy przyniesie to efekt podczas turnieju w Dubaju?

jb, Polsat Sport