Sporting - Manchester City to jeden z dwóch wtorkowych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zdecydowanym faworytem będą Anglicy. Czy uda im się osiągnąć korzystny wynik przed spotkaniem rewanżowym? Transmisja meczu Sporting - Manchester City w Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsat Box Go.

Manchester City po raz kolejny jest wymieniany w gronie faworytów do końcowego triumfu. W tym sezonie apetyt jest jeszcze większy, gdyż w zeszłej edycji podopieczni Pepa Guardioli doszli aż do finału, w którym ulegli Chelsea. Faza grupowa nie sprawiła im problemów, choć los nie był dla nich łaskawy. Spotkania z PSG, RB Lipsk oraz Club Brugge mogły zaskoczyć, ale ostatecznie nie wyrządziły krzywdy "Obywatelom", którzy zajęli pierwsze miejsce w grupie.

Z kolei Sporting nie miał łatwych spotkań, gdyż trafił do grupy z Ajaksem Amsterdam, Borussią Dortmund oraz Besiktasem. Portugalczycy nie byli na pewno faworytami do awansu, jednak udało im się to kosztem niemieckiej ekipy. To już jest spory sukces, więc Sporting na pewno zagra bez takiej presji jak ich wtorkowi przeciwnicy.

Gracze Rubena Amorima przystąpią do tego meczu po remisie w hicie Primeira Ligi z FC Porto (2:2). Z kolei Manchester City bez większych problemów ograł 4:0, a hat-trickiem popisał się Raheem Sterling, który powoli wraca na najwyższe obroty.

Transmisja meczu Sporting - Manchester City w Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsat Box Go od godziny 20:15. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 19:00 w Polsacie Sport Premium 1.

jb, Polsat Sport