Według doniesień angielskich mediów Cristiano Ronaldo kilka miesięcy temu był o krok od wylądowania w areszcie. Sprawa dotyczy oskarżeń o gwałt, do którego Portugalczyk rzekomo miał się dopuścić w 2009 roku.

Dziennik "The Sun" poinformował, że gwiazda Manchesteru United o mało nie trafiła do aresztu, po tym jak wydano nakaz jego zatrzymania we wrześniu 2021 roku. W ostatniej chwili prokuratura postanowiła jednak wycofać decyzję.

Sprawa dotyczy 2009 roku i rzekomego gwałtu Ronaldo na kobiecie w Las Vegas. Wersje są sprzeczne, ponieważ portugalski piłkarz twierdzi, że stosunek seksualny odbył się za zgodą obojga, podczas gdy kobieta uważa, że została do tego zmuszona.

Aby sprawa nie trafiła do przestrzeni publicznej, kobieta otrzymała kilkaset tysięcy dolarów za milczenie. Po wielu latach postanowiła jednak nagłośnić sprawę. Jej prawnicy zapewniają, że nie była świadoma, co podpisuje, podczas z linii obrony Ronaldo wynika, że kobieta po prostu szuka rozgłosu i dodatkowych apanaży.

Nie zmienia to jednak faktu, że sprawa wciąż się toczy. Prawnicy kobiety wciąż walczą. Nie wiadomo, czy Ronaldo nadal grozi areszt.