Klasyk w Rzeszowie, hit w Zawierciu i powrót ZAKSY! Terminarz i plan transmisji 21. kolejki PlusLigi

Po emocjach związanych z ostatnią kolejką fazy grupowej Ligi Mistrzów, siatkówka nie da kibicom chwili wytchnienia. Weekend to kolejna seria spotkań PlusLigi, a w niej m.in. klasyk Asseco Resovia – PGE Skra Bełchatów i powrót ZAKSY na krajowe parkiety. To nie wszystko, bo inne mecze, choćby Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel czy Trefl Gdańsk – Projekt Warszawa, również zapowiadają się interesująco. Sprawdź terminarz i plan transmisji meczów 21. kolejki PlusLigi.

Mecz Cuprum Lubin – LUK Lublin rozpocznie w piątek zmagania w 21. kolejce PlusLigi. W poprzedniej serii spotkań obie drużyny otrzymały solidne lanie na własnym terenie – Cuprum przegrał 0:3 z Indykpolem AZS, a LUK 0:3 z PGE Skrą. Kto szybciej wróci do dobrej gry?

Asseco Resovia – PGE Skra Bełchatów to klasyk PlusLigi. Od jakiegoś czasu nie są to mecze na szczycie, a tym razem szósta drużyna w tabeli podejmie trzecią. Mimo tego konfrontacja obu ekip z pewnością przyciągnie uwagę kibiców. Tym bardziej, że poprzednie starcia obu ekip w tym sezonie przyniosły sporo emocji. W PlusLidze górą była PGE Skra, wygrywając 3:2 (choć przegrywała już 0:2). W 1/8 finału Pucharu Polski wygrali natomiast rzeszowianie, pokonując rywali 3:1. Jak będzie w sobotę?

Nie umilkną echa batalii w Rzeszowie, a siatkarskich kibiców czeka kolejny hit. Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel to starcie czwartej z drugą drużyną w plusligowej stawce. Jastrzębianie zakończyli fazę grupową Ligi Mistrzów z kompletem zwycięstw. Mają serię szesnastu wygranych meczów we wszystkich rozgrywkach, ale Jurajscy Rycerze grają już z nominalnym rozgrywającym i znów są bardzo groźni. Siatkarska bitwa w Zawierciu zapowiada się więc pasjonująco.

Spotkanie GKS Katowice – PSG Stal Nysa będzie miało wyraźnego faworyta i będą nim gospodarze. Dla obu ekip będzie to ważne starcie. Katowiczanie wyprzedzają konkurentów w walce o grę w play-off (Trefl, LUK), ale nie mogą gubić punktów. Ostatnio wygrali 3:2 z Cuprum Lubin i 3:0 z Cerrad Enea Czarnymi. Stal ma do rozegrania sześć meczów, a strata do przedostatniego miejsca to aż siedem oczek. Jeśli podopieczni trenera Daniela Plińskiego planują jeszcze przeskoczyć kogoś w tabeli, to jest to ostatni dzwonek, by zacząć pogoń.

Niedzielny mecz MKS Ślepsk Malow Suwałki – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to dla gości powrót po długiej przerwie do rywalizacji w PlusLidze. Ostatnie ligowe spotkanie ZAKSA rozegrała 22 stycznia (3:1 z Projektem Warszawa), później była przerwa związana z koronawirusem, a ostatni tydzień to dalekie podróże i walka o awans w Lidze Mistrzów. Drużyna z Kędzierzyna-Koźla nabrała niemiłego dla rywali nawyku wygrywania (bilans meczów w PlusLidze 16–0). Suwalczanom będzie bardzo trudno przerwać passę rywali. Ślepsk w ostatnim meczu w Jastrzębiu-Zdroju (0:3) zaprezentował się bardzo przeciętnie. W takiej dyspozycji może liczyć jedynie na zmęczenie dalekimi wojażami w ekipie ZAKSY.

Również na niedzielę zaplanowano konfrontację Trefl Gdańsk – Projekt Warszawa. To bardzo istotne spotkanie dla obu zespołów. Drużyna trenera Michała Winiarskiego prezentuje się ostatnio bardzo dobrze – pięć zwycięstw z rzędu (trzy w PlusLidze, dwa w Tauron Pucharze Polski i awans do turnieju finałowego). Projekt notował dla odmiany serię porażek, przełamaną jednak w meczach LM przeciwko Greenyard Maaseik. Obie drużyny dzielą w tabeli tylko dwa miejsca (dziewiąty Trefl, siódmy Projekt), ale aż osiem punktów. Czy po tym starciu różnica się zmniejszy, czy też powiększy?

Kolejkę zakończy w poniedziałek mecz Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad Enea Czarni Radom. Olsztynianie są na piątym miejscu w tabeli i mogą już spokojnie myśleć o fazie play-off. W ostatnich meczach gładko ogrywali niżej notowanych rywali – 3:0 z LUK, 3:0 z Cuprum. Przedostatnia w tabeli ekipa z Radomia zdołała wykorzystać chwilową słabość Jurajskich Rycerzy i ograli ich 3:0 w Zawierciu. Ich ostatni występ - 0:3 we własnej hali z GKS - najlepiej jednak pominąć milczeniem. Jakie oblicze radomian zobaczymy w Iławie?

Terminarz i plan transmisji 21. kolejki PlusLigi:

2022-02-18: Cuprum Lubin – LUK Lublin (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-19: Asseco Resovia – PGE Skra Bełchatów (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-19: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-19: GKS Katowice – PSG Stal Nysa (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport Fight)

2022-02-20: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-20: Trefl Gdańsk – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-21: Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad Enea Czarni Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

