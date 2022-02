SPP: Wyrównany mecz dla WKS Śląska

Mikołaj Witliński i Marcus Lewis na początku spotkania sprawiali, że Grupa Sierleccy Czarni zdobywali prowadzenie. Szybko reagował na to głównie Travis Trice, a po akcji Aleksandra Dziewy to wrocławianie mieli cztery punkty przewagi. Kerem Kanter i Szymon Tomczak później utrzymywali różnicę na korzyść swojej drużyny. Po rzutach wolnych Dziewy po 10 minutach było 28:23. Billy Garrett w drugiej kwarcie odrabiał straty - po jego indywidualnej akcji słupszczanie zbliżyli się na dwa punkty! Zespół trenera Andreja Urlepa nie chciał pozwolić już na nic więcej, dobrze wykorzystując ponownie duet Tomczak - Dziewa. Później jednak inicjatywę przejęli Marek Klassen i Marcus Lewis - dzięki nim był nawet remis! Travis Trice był jednak nie do zatrzymania - to jego akcje zadecydowały, że pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:46.

W trzeciej kwarcie wrocławianom ciągle udawało się utrzymywać przewagę, mimo słabszej skuteczności z obu stron. Travis Trice w ważnych momentach brał odpowiedzialność na siebie. W pewnym momencie zaczął jednak odpowiadać na to rewelacyjnymi akcjami Billy Garrett, a Grupa Sierleccy Czarni ciągle byli w grze. Później dwie trójki z rzędu Jakuba Karolaka oznaczały jednak aż 12 punktów różnicy. W samej końcówce rzut z dystansu Marka Klassena zmniejszył ją jednak do stanu 62:69 po 30 minutach. Następną część meczu słupszczanie rozpoczęli od świetnej serii 7:0 i po zagraniu Mikołaja Witlińskiego doprowadzili do remisu! Na kłopoty WKS Śląsk miał w tym meczu Trice’a, który nadal nie zawodził. Po kontrze wykończonej przez Ivana Ramljaka miał osiem punktów przewagi. Ostatecznie zespół trenera Urlepa zwyciężył 88:77.

JESTEŚMY W PÓŁFINALE! 💚



W bardzo dobrym stylu pokonujemy @CzarniToWy i już jutro o 19:00 zagramy o finał Suzuki Pucharu Polski z @BMSLAMStal! Będzie się działo, a za dziś DZIĘKUJEMY naszej drużynie! 👏#HejŚląsk #plkpl #SuzukiPucharPolski pic.twitter.com/QVVw3ucKrt — WKS Śląsk Wrocław - koszykówka (@WKS_SlaskBasket) February 18, 2022

Najlepszym graczem wrocławian był Travis Trice z 28 punktami i 9 asystami. W ekipie ze Słupska wyróżniał się Marek Klassen z 15 punktami i 11 asystami.

Śląsk Wrocław - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 88:77 (28:23, 18:19, 23:20, 19:15).

Śląsk Wrocław: Travis Trice 28, Aleksander Dziewa 12, Kerem Kanter 12, Szymon Tomczak 10, Jakub Karolak 9, Kodi Justice 9, Martins Meiers 4, Ivan Ramljak 4, D'mitrik Trice 0, Michał Gabiński 0.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: Marek Klassen 15, Anthony Lewis 14, Billy Garrett 14, Mikołaj Witliński 12, Bartosz Jankowski 7, Kalif Young 6, Bean Beech 5, Dawid Słupiński 2, Jakub Musiał 2.

plk.pl