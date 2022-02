W 2022 roku, podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie, miał miejsce koniec kariery wielkiego polskiego sportowca. Utytułowany łyżwiarz szybki Zbigniew Bródka nie awansował do finału wyścigu ze startu wspólnego podczas igrzysk w Pekinie. Polak już wcześniej zadeklarował, że to jego ostatni występ na dużej imprezie. Przepustki do walki o medale w tej konkurencji nie uzyskał też Artur Janicki.