Elaine Thompson-Herah dla Polsatu Sport! "Jestem podekscytowana pierwszą wizytą w Polsce"

Bożena Pieczko: Przed kilkoma dniami wróciłaś do zmagań halowych. Jakie plany towarzyszą ci przed zmaganiami w Toruniu? Jakie masz oczekiwania?

Elaine Thompson-Herah: Nie spodziewałam się, że wrócę na bieżnię tak szybko. Oczywiście cieszę się, że wracam. Zawsze zaczynałam sezon halowy biegami na 60 metrów. Nie wiem jeszcze, czy wystartuję w mistrzowskich zmaganiach, a jeśli chodzi o oczekiwania, to po prostu chcę zbudować dobrą formę. Chcę potraktować te zmagania jako etap przygotowań do sezonu letniego. Bieg na sześćdziesiąt metrów jest bardzo krótki. On może wygląda na długi, kiedy się spojrzy na bieżnię. W trakcie takiego biegu można popełnić wiele błędów, podobnie jak w biegu na 100 metrów. Powtórzę, że traktuję to jako element przygotowań. Jestem jednak podekscytowana, że pierwszy raz w życiu jestem w Polsce. Mam nadzieję, że uda mi się pobiec w czasie poniżej siedmiu sekund.

Również mamy taką nadzieję, podobnie jak to, że Ewa Swoboda będzie w stanie nawiązać z tobą walkę. Ostatnio jest bardzo szybka.

Tak, to prawda. Z Ewą nie miałam jeszcze okazji rywalizować, a w tym roku pierwszy raz będzie nam dane wspólnie wystartować. Wiem, że startuje u siebie, to jest jej grunt, ale ja postaram się wykonać swoje zadanie.

Który dystans jest twój ulubiony? 100 metrów? 200 metrów? A może 60 metrów? I dlaczego?

Nie jestem fanką biegu na 200 metrów, ale za każdym razem, kiedy go próbuję wypadam nieźle. 100 metrów to bardzo krótki dystans, w którym liczy się bardzo szybki start, a ja słynę z mocnego finiszu. Powiedziałabym jednak, że preferuję dystans 100 metrów, na którym czuję się najlepiej.

Rozmowa w załączonym materiale wideo.

