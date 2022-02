ORLEN Copernicus Cup Toruń 2022 to najsilniej obsadzony halowy mityng lekkoatletyczny w Polsce, jeden z siedmiu tegorocznych mityngów tzw. złotej kategorii World Athletics Indoor Tour. Impreza rozpocznie się w Arenie Toruń o godz. 16:30 konkursem pchnięcia kulą mężczyzn. Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na godz. 17:25. Mityng zakończy się finałem biegu na 60 metrów kobiet.

W biegu na 60 metrów pań rywalizować będą Elaine Thompson-Herah, pięciokrotna mistrzyni olimpijska z Ewą Swobodą. Najszybsza Polka, która kilka dni temu ustanowiła nowy rekord kraju na tym dystansie i jeden z dziesięciu najlepszych wyników w historii lekkiej atletyki, zapowiada, że w Toruniu pobiegnie jeszcze szybciej.

- Bardzo lubię toruńską halę, bo bieżnia jest szybka. Liczę na szybkie bieganie i emocjonującą rywalizację z Elaine, a do tego bardzo cieszę się, że podczas ORLEN Copernicus Cup toruńska hala będzie pełna kibiców. Wszyscy zawodnicy są tego bardzo spragnieni - powiedziała Swoboda, która zapowiada, że pobiegnie szybciej i złamie barierę siedmiu sekund. W niedzielę Polka wygrała bieg na 60 metrów podczas mityngu w Düsseldorfie.

- Wiemy, że bieżnia w Toruniu jest bardzo szybka i wielokrotnie padały tu dobre wyniki, choćby w trakcie halowych mistrzostw Europy w zeszłym roku. Czekamy na ten fantastyczny bieg - powiedział Krzysztof Wolsztyński, dyrektor ORLEN Copernicus Cup Toruń 2022.



Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w biegu na 800 metrów, w czasie którego kibice będą mogli podziękować za lata pięknej kariery i wielkich emocji Adamowi Kszczotowi. "Profesor" kilka dni temu zapowiedział, że zdecydował się na zakończenie kariery, ale w Toruniu wystartuje. Na bieżni Areny Toruń zmierzy się m.in. z Marcinem Lewandowskim i Elliotem Gillesem.

- Wielokrotnie powtarzałem i podtrzymuję te słowa, że ORLEN Copernicus Cup jest w top trzy światowych mityngów. W Toruniu zawsze dzieje się niesamowite show, padają rekordy świata, rekordy Polski i jest wspaniała atmosfera - stwierdził Lewandowski, który w sobotę w Birmingham zapewnił sobie minimum do startu w halowych mistrzostwach świata.

Aż osiem (!) medali olimpijskich z Tokio "zobaczą" kibice w biegu na 400 metrów kobiet. W Toruniu pobiegną wszystkie najmocniejsze Polki - Justyna Święty-Ersetic, Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska, która niedawno pobiła rekord Polski i Małgorzata Hołub-Kowalik. A do tego jeszcze Holenderka Femke Bol i Jamajka Roneisha McGregor.

- Nastawienie mam, jak zawsze, bojowe, a do tego mam bardzo dobre skojarzenia z toruńską halą. Jeśli dołożymy do tero szybka bieżnię i mega atmosferę na trybunach, to możemy mieć mega widowisko. Za to właśnie lubię ten mityng, bo tu zawsze się cos dzieje, a zawody są na najwyższym światowym poziomie. Ja mogę obiecać, że będę walczyła - zauważyła Święty-Ersetic.

- Ten bieg pań zapowiada się świetnie i jestem przekonany, że Femke Bol będzie musiała wspiąć się na wyżyny, by wygrać z Polkami. A przecież widownia będzie nieść nasze zawodniczki - dodał Wolsztyński. I cieszy się też na pojedynek w skoku o tyczce, w którym Piotr Lisek powalczy z brązowym medalistą z Tokio Thiago Brazem.

Kibice, którzy wybiorą się do Areny Toruń, będą mogli dopingować też innych reprezentantów Polski, choćby lidera tegorocznych światowych tabel Konrada Bukowieckiego i Michała Haratyka w pchnięciu kulą, czy płotkarza Damiana Czykiera. W Toruniu na 800 metrów pobiegnie też Angelika Cichocka, która kilka dni temu świetnie spisała się w Birmingham, gdzie zajęła drugie miejsce na tysiąc metrów. Być może polscy fani będą też świadkami - jak w 2020 roku, gdy o tyczce kapitalnie skakał Armand Duplantis - pobicia rekordu świata. Próby bicia rekordów zapowiadają bowiem Etiopka Gudaf Tsegay na 1500 metrów kobiet i jej rodak Selemon Barega na 3000 metrów mężczyzn.

ORLEN Copernicus Cup to przedostatni mityng w cyklu złotej kategorii World Athletics Indoor Tour. Zawodniczki i zawodnicy rywalizować będą w dwunastu konkurencjach – panie pobiegną na 60, 400, 800 i 1500 metrów i 60 metrów przez płotki, a panowie na 60, 800 i 3000 metrów oraz także 60 metrów przez płotki. Ponadto zawodniczki rywalizować będą w skoku w dal, a zawodnicy w pchnięciu kulą i skoku o tyczce.

Transmisja ORLEN Copernicus Cup Toruń 2022 we wtorek w Polsacie Sport, Polsacie Sport Premium 2, Super Polsacie i na Polsat Box Go. Początek o godz. 16:00.

Informacja prasowa