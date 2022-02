Piękna ukraińska siatkarka podbiła Internet! Kibice pokochali ją po meczu w Polsce

Siatkarki ukraińskiego klubu Prometej Dnipro występu w obecnej edycji Ligi Mistrzyń nie mogą zaliczyć do udanych. Przegrały wszystkie sześć spotkań i wywalczyły zaledwie jeden punkt, w domowym meczu z Dresdner SC (2:3). Z Developresem Bella Dolina Rzeszów przegrały 1:3 u siebie i 0:3 na wyjeździe.

Zobacz także: Wyniki losowania ćwierćfinałów Ligi Mistrzyń siatkarek

Mimo słabych wyników sportowych, ukraińska drużyna zdobyła sporą sympatię kibiców. Doszło do tego w dużej mierze dzięki tanecznym popisom, jakie dała Gierasimowa podczas jednej z przerw wyjazdowego meczu z Developresem Bella Dolina Rzeszów. Uśmiechy i czułe gesty, które wysyłała wywołały burzę, bo kibice zastanawiali się, do kogo były zaadresowane. Jedna z przeróbek wideo przekonywała nawet, że był to arbiter spotkania.

Jak później wyjaśniła siatkarka, jej show był skierowany do... koleżanek z drużyny, które czekały na weryfikację jednej z akcji.

Ta sytuacja przysporzyła siatkarce sporej popularności. Ma ona teraz 211 tysięcy obserwujących na Instagramie i wyprzedziła pod tym względem wiele gwiazd tej dyscypliny sportu.

Julia Gierasimowa urodziła się w 1989 roku w Odessie. Reprezentowała Ukrainę w finałach mistrzostw Europy 2017, 2019 i 2021. Występowała w klubach Chimik Jużne (2004–15), Orbita Zaporoże (2015–16), TED Ankara Kolejliler (2016–18), Karayollari Spor Kulubu (2019–21), a ostatnio gra w Prometeju. W poniedziałek odniosła z tym klubem pierwszy sukces. Prometej Dnipro Kamieńskie pokonał w finale Pucharu Ukrainy Chimik Jużne 3:0.

Zobacz załączoną galerię zdjęć Julii Gierasimowej:



Julia Gierasimowa - ukraińska siatkarka podbija Internet Zobacz galerię



RM, Polsat Sport