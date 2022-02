Za nami igrzyska olimpijskie w Pekinie. Reprezentacja Polski zdobyła tylko jeden medal za sprawą Dawida Kubackiego. To pretekst, aby porozmawiać o kondycji rodzimego sportu i warunkach do trenowania.

Kubacki zajął trzecie miejsce w konkursie skoków narciarskich na normalnej skoczni i jest jedynym polskim sportowcem, który wrócił z Pekinu z medalem.

W Polsce warunki do trenowania sportów zimowych pozostawiają wiele do życzenia. Gościem Studia Pekin był minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, który zasugerował, że lepsza infrastruktura nie daje gwarancji sukcesu, ale na pewno pomaga w osiąganiu lepszych rezultatów. Z tego powodu planowane są spore inwestycje. Padła ważna deklaracja.

- Przejmujemy obiekt w Dusznikach Zdroju jako Skarb Państwa na rzecz COS-u. I właśnie tam ma powstać tor do saneczkarstwa, bobslejów i do skeletonu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to myślę, że do następnych igrzysk taki tor w Polsce będziemy mieć. Chcemy możliwie szerzej szkolić młodzież i żeby sito weryfikacji talentów w tym sporcie zaistniało. Jako przykład można podać skoczków narciarskich, którzy po sukcesach Adama Małysza zadbali, żeby powstały nowe obiekty. To przerodziło się na zainteresowanie młodzieży, która ma gdzie trenować, co przekłada się na osiągnięcia - powiedział Bortniczuk.

Cała rozmowa z Kamilem Bortniczukiem w załączonym materiale wideo.