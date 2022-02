Czykier uzyskał czas wynoszący 7,48 sekundy. Poprzedni rekord (7,51) pozostawał nieosiągalny przez ostatnie 23 lata. Warto wspomnieć, że białostoczanin z dużą przewagą wyprzedził wicemistrza olimpijskiego Orlando Ortegę. Hiszpan uzyskał 7,71 i zajął czwarte miejsce.

- Rekord Polski cieszy najbardziej. Lekkoatletyka to jest sport, w którym ciągle trzeba poprawiać samego siebie. To jest walka z samym sobą. Poprawienie rekordu świadczy o tym, że udało mi się przesunąć swoje granice - mówił 29-latek.

Nowy rekordzista Polski krótko skomentował swój występ. Podkreślił, że nie był to bieg bezbłędny, lecz nieoceniony okazał się doping kibiców w Toruniu.

- Bardzo cieszy mnie to, że to był bieg z błędami, a mimo to był rekordowy. Pomogła publiczność toruńska. Tutaj biega mi się znakomicie - zaznaczył.