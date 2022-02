Czykier świetnie spisał się już w półfinale. Z czasem 7.56 nie miał sobie równych. W finale był jeszcze szybszy! Wygrał z czasem 7.48.

Do tej pory rekord Polski należał do Tomasza Ścigaszewskiego i wynosił 7.51. Ustanowiono go w 1999 roku.

W finale spośród Polaków, oprócz Czykiera, startowali także Jakub Bujak, Krzysztof Kiljan i Jakub Szymański. Najlepiej wypadł ten ostatni, zajmując drugie miejsce.

Wyniki finału 60 m przez płotki na ORLEN Copernicus Cup Toruń 2022:

1. Damian Czykier (Polska) 7.48

2. Jakub Szymański (Polska) 7.63

3. Wilhem Belocian (Francja) 7.65

4. Orlando Ortega (Hiszpania) 7.71

5. Krzysztof Kiljan (Polska) 7.84

6. Jakub Bujak (Polska) 7.95

7. Tom Wilcock (Wielka Brytania) 8.05

Yaqoub Al-Yoha (Kuwejt) dyskwalifikacja