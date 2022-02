Polska sprinterka ma za sobą kapitalnie dni. Nie dość, że w końcu wróciła do ścigania po ośmiu miesiącach przerwy, to zrobiła to w niesamowitym stylu. Na mityngu Orlen Cup w Łodzi dwukrotnie pobiła rekord kraju w biegu na 60 metrów. Najpierw osiągnęła 7,04, a następnie - 7,00.

Podczas Orlen Copernicus Cup Swoboda również dała próbkę możliwości. W biegu półfinałowym pobiegła 7,06 i oczywiście spokojnie wygrała, jednak oczy kibiców były skierowane na wielki finał.



W nim Polka ponownie nie zawiodła, udowadniając, że stać ją na wielkie rzeczy. Tym razem musiała zmierzyć się m.in. z Elaine Thompson-Herah, czyli pięciokrotną mistrzynią olimpijską. Bieg był bardzo wyrównany, ale to Swoboda okazała się najlepsza. Choć Jamajka osiągnęła swój najlepszy wynik w sezonie (7,04), to Polka i tak była szybsza (7,03). To kolejny znakomity występ naszej biegaczki w ostatnich tygodniach.

Wyniki finału biegu na 60 m na ORLEN Copernicus Cup Toruń 2022:

1. Ewa Swoboda (Polska) 7.03

2. Elaine Thompson-Herah (Jamajka) 7.04

2. Pia Skrzyszowska (Polska) 7.14

4. Daryll Neita (Wielka Brytania) 7.17

5. Gina Bass (Gambia) 7.26

6. Patrizia Van Der Weken (Luksemburg) 7.31

7. Marika Popowicz-Drapała (Polska) 7.34

8. Magdalena Stefanowicz (Polska) 7.39

