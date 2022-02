Do rozpoczęcia sezonu żużlowego zostało już niewiele czasu, ale kluby nadal potrafią pozytywnie zaskakiwać swoich fanów. Nie inaczej jest w przypadku Unii Tarnów, która postanowiła zakontraktować legendarnego menedżera Marka Cieślaka.

Cieślak wraca do Tarnowa po wielu latach przerwy. W klubie z Mościc pracował jako menedżer i w 2012 roku zdobył z nim mistrzostwo Polski. Teraz jego rola będzie nieco odmienna. Ma pełnić rolę konsultanta w zespole, który w poprzednim sezonie sensacyjnie spadł z eWinner 1. ligi.

- Grupa Azoty od wielu lat wspiera tarnowski żużel. Po ubiegłorocznym spadku do niższej ligi to wsparcie jest szczególnie ważne. Ponowne nawiązanie współpracy z trenerem Markiem Cieślakiem to jeden z filarów, na którym chcemy oprzeć wspieranie sukcesów zawodników tarnowskiego żużla. Wspólnie z klubem wypracowaliśmy rozwiązanie, które ma realną szansę odbudować mocną pozycję tarnowskiego żużla w polskim speedway – powiedział Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A, cytowany przez oficjalną stronę klubu z Tarnowa.

Sam zainteresowany również nie ukrywa radości z powrotu do Unii Tarnów. Czeka go jednak zupełnie inna rzeczywistość niż w czasach, kiedy święcił sukcesy z "Jaskółkami".

– Współpraca z Grupą Azoty – która od wielu sezonów nieprzerwanie wspiera tarnowski żużel – to dla mnie ogromne wyróżnienie. Wierzę, że forma wsparcia tarnowskiego żużla, na jaką w tym sezonie zdecydowała się Grupa Azoty, przyniesie wymierne efekty dla Unii Tarnów. Dziesięć lat temu wspólnie zdobyliśmy tytuł Drużynowego Mistrza Polski, a później kolejne medale – klub ma bogatą tradycję. Przychodzę do Tarnowa, aby swoją wiedzą i doświadczeniem pomóc odbudować pozycję tarnowskiego żużla oraz systematycznie podnosić poziom sportowy i organizacyjny klubu - przyznał były selekcjoner naszej reprezentacji.

Cieślak to człowiek-legenda w polskim żużlu. 71-latek aż siedmiokrotnie triumfował z kadrą Polski w Drużynowym Pucharze Świata. Na niwie klubowej jako menedżer zdobył cztery tytuły mistrza Polski. Był także medalistą mistrzostw świata oraz Polski w drużynie jako zawodnik.