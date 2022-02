Co z meczem ZAKSY w Moskwie? Polski klub chce złożyć propozycję CEV

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z drużyną Dinamo Moskwa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy. W związku z agresją Rosji na Ukrainę, coraz głośniej mówi się o możliwości przeniesienia zaplanowanych w Rosji międzynarodowych zawodów sportowych do innych krajów. Co w tej sytuacji ze spotkaniem ZAKSY w Moskwie? – Chcemy zaproponować rozegranie tego meczu na terenie neutralnym – powiedział prezes klubu Piotr Szpaczek.

Pierwsze mecze ćwierćfinałów Ligi Mistrzów siatkarzy zostaną rozegrane między 8 i 10 marca, a rewanże między 15 i 17 marca. ZAKSA pierwsze spotkanie zagra u siebie, a rewanż na wyjeździe – w Moskwie. Czy w związku z napiętą sytuacją międzynarodową to spotkanie dojdzie do skutku w Rosji?

– Chcemy zaproponować władzom Europejskiej Federacji Siatkówki rozegranie tego meczu na terenie neutralnym. Natomiast, czy to dojdzie do skutku, ciężko powiedzieć. Musimy poczekać na odpowiedź CEV i na to, jak do tego sami Rosjanie się ustosunkują. Będziemy chcieli, żeby te spotkania odbyły się, jak najbezpieczniej dla nas i dla całej naszej drużyny – poinformował prezes ZAKSY Piotr Szpaczek w rozmowie z Radiem Opole.

– My na pewno chcielibyśmy rozegrać, to sportowo. Czyli zagrać pierwszy mecz u nas, na wyjeździe drugi i po prostu okazać się lepszym na boisku. Póki co nie bierzemy pod uwagę żadnych walkowerów. Nawet nie myślimy o tym. Chcemy zagrać. Chcemy okazać się lepsi w dwumeczu i udowodnić, że zasługujemy na półfinał Ligi Mistrzów – zaznaczył sternik kędzierzyńskiego klubu.

Zwycięzca dwumeczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Dinamo Moskwa zagra w półfinale z lepszym z pary Cucine Lube Civitanova – Jastrzębski Węgiel.

RM, Polsat Sport, radio.opole.pl