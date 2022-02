Jastrzębski Węgiel zagra w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski siatkarzy

Jastrzębski Węgiel wygrał z Projektem Warszawa 3:0 w trzecim ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski siatkarzy. Mistrzowie Polski awansowali do turnieju Final Four, który zostanie rozegrany w najbliższy weekend we Wrocławiu. W półfinale zmierzą się z Asseco Resovią.