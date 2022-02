Igrzyska paraolimpijskie: Trzy dzikie karty dla Polaków

Wśród szczęśliwych zawodników i zawodniczek wytypowanych przez IPC znaleźli się Aneta Górska z przewodniczką Catherine Spierenburg (UKS Laski), Paweł Gil z przewodnikiem Michałem Lańdą (PK Podkarpacie Przemyśl), oraz Paweł Nowicki z przewodnikiem Janem Kobryniem (UKS Laski).



Cała trójka to zawodnicy z niepełnosprawnością wzroku startujący wraz z przewodnikami. Dla każdego z nich udział w igrzyskach będzie paraolimpijskim debiutem. Dziś po pomyślnym załatwieniu wszystkich formalności związanych z procedurami wyjazdowymi zarząd Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego zatwierdził ich udział w igrzyskach i dołączenie do składu reprezentacji Polski na XIII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Pekinie.



Dzikie karty od Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego są dla młodych i perspektywicznych zawodników szansą na zdobycie cennego doświadczenia, co podkreślił prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Łukasz Szeliga.



- Otrzymanie dodatkowych trzech dzikich kart w paranarciarstwie biegowym i parabiathlonie to możliwość rozszerzenia naszej skromnej reprezentacji o de facto sześciu zawodników – powiedział prezes PKPar. – To poszerzenie grona debiutantów, którzy potraktują tę niespodziankę od Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego jako motywację do intensywnych treningów. Już za cztery lata Igrzyska we Włoszech – ta decyzja pomoże nam w osiągnięciu długoterminowego celu, jakim jest zebranie jak najsilniejszej reprezentacji na zawody w Mediolanie.

Taka decyzja niemalże na ostatniej prostej przed igrzyskami paraolimpijskimi oznaczała jednak niemałe wyzwanie logistyczne. Od transportu, po kwestie techniczne i sprzętowe oraz związane z pandemicznymi obostrzeniami – wszystko to musiało zostać załatwione w ekspresowym tempie. Gra jednak była warta świeczki – taka okazja dla każdego zawodnika wydarza się raz na cztery lata.

- Przetarcie się w tak trudnych okolicznościach jak igrzyska to możliwość szybszego zdobycia ważnego doświadczenia – presja jaka towarzyszy tym zawodom jest wyjątkowa – podkreśla prezes Łukasz Szeliga. – Dzięki pomocy naszych partnerów, przede wszystkim Polskiego Komitetu Olimpijskiego, byliśmy w stanie zorganizować ten wyjazd dla dodatkowych zawodników.



Zawodnicy, którzy otrzymali tę wyjątkową szansę, wystartują w dwóch konkurencjach paranarciarstwa biegowego – sprincie oraz biegu średnim. Wszyscy wystartują również w parabiathlonowym biegu sprinterskim, a dodatkowo Aneta Górska z przewodniczką Catherine Spierenburg weźmie udział w biegu na 10 km, a Paweł Gil z Michałem Lańdą – w biegu na 10 i 12,5 km.



Finalnie Polskę powinno zatem reprezentować 11 zawodników. Ta liczba jednak może jeszcze ulec zmianie. U jednego z reprezentantów – Krzysztofa Plewy (Veloactiv Kraków), testy na koronawirusa wypadły pozytywnie, a to oznacza dodatkowe komplikacje w dotarciu na igrzyska.

XIII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie Pekin 2022 odbędą się między 4. a 13. marca.

Wyjazd polskiej reprezentacji na igrzyska jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

SKŁAD POLSKIEJ REPREZENTACJI PARAOLIMPIJSKIEJ NA XIII ZIMOWE IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE PEKIN 2022:

Narciarstwo biegowe i parabiathlon:



Iweta Faron (KS Obidowiec Obidowa)

Piotr Garbowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim (PK Podkarpacie Przemyśl)

Paweł Gil z przewodnikiem Michałem Lańdą (PK Podkarpacie Przemyśl)

Aneta Górska z przewodniczką Catherine Spierenburg (UKS Laski)

Monika Kukla (AZS AWF Kraków)

Paweł Nowicki z przewodnikiem Janem Kobryniem (UKS Laski).

Krzysztof Plewa (Veloactiv Kraków)

Witold Skupień (KS Obidowiec Obidowa)



Paranarciarstwo alpejskie:



Igor Sikorski (Start Bielsko-Biała)

Andrzej Szczęsny (Start Bielsko-Biała)

Parasnowboard

Wojciech Taraba (AZS AWF Kraków)

