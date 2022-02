Gigantyczny kłopot Chelsea? Roman Abramowicz "na wygnaniu" z Wielkiej Brytanii!

Inwazja Rosji na Ukrainę wiąże za sobą szereg reperkusji w świecie gospodarki, a co za tym idzie sportu, który jest jej nierozłącznym elementem. Przed bardzo dużym problemem może stanąć londyńska Chelsea, której właścicielem jest Roman Abramowicz.

Z powodu ataku Rosji na Ukrainę świat wprowadza szereg sankcji na szeroką skalę. W przypadku sportowego środowiska już mówi się, że Sankt Petersburg lada moment straci prawo do organizacji tegorocznego finału Ligi Mistrzów, a rosyjskie zespoły mogłyby zostać wykluczone z jakichkolwiek międzynarodowych rozgrywek. Ucierpieć mogą również tacy ludzie, jak Roman Abramowicz - właściciel Chelsea.

Według doniesień angielskich mediów, tamtejsi urzędnicy czynią starania, aby Abramowicz nie miał prawa wstępu do Wielkiej Brytanii. Jego wiza ma zostać anulowana. Rosyjski multimiliarder posiada izraelskie obywatelstwo, które pozwalało mu dotychczas na wstęp na terytorium Zjednoczonego Królestwa. To jednak ma ulec zmianie.

Abramowicz jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę miał problem z uzyskaniem wizy do Wielkiej Brytanii ze względu na jego bliskie koneksje z rosyjskimi oligarchami.

Właściciel Chelsea przejął klub w 2003 roku. Od tamtej pory "The Blues" na stałe dołączyli do ścisłej europejskiej czołówki, stając się jednym z największych klubów świata, zdobywający szereg trofeów, z dwukrotnym triumfem w Lidze Mistrzów na czele. Ekipa ze stolicy Angli to aktualny obrońca Pucharu Europy. Ewentualne "wygnanie" Abramowicza z Wielkiej Brytanii może oznaczać również problemy jego klubu.